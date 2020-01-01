租借别墅被索1.83亿欧元赔偿 乌姆蒂蒂面临庭审

法国国脚将在周四上午参加审判，然后飞往毕尔巴鄂参加晚上的国王杯四分之一决赛。

乌姆蒂蒂将于周四出席在巴塞罗那举行的一场关于租借别墅损坏的庭审，然后在当晚飞往毕尔巴鄂参加巴萨与毕尔巴鄂的比赛。

这名26岁的法国国脚后卫将出现在巴塞罗那Esplugues de Llobregat的法庭上，此前他被该房产的持有者提起民事诉讼。

其他球队

他们要求对加泰隆尼亚海岸Baix Llobregat的一座不动产的损毁提出了价值18.3万欧元(15.5万英镑/ 20.2万美元)的赔偿。

据报道，乌姆蒂蒂拒绝支付这笔费用，因为他认为这是一个过高的数字。

他将于2月6日周四上午11点出庭。

庭审的时间意味着他将不会出现在巴萨的上午训练中，但他将出现在当晚的20人的名单中。

乌姆蒂蒂将直接在庭审结束后飞往毕尔巴鄂，赛蒂安的球队将与主队进行国王杯四分之一决赛。

他在替补席上观看了巴萨在西甲主场2-1战胜莱万特的比赛。杰拉德·皮克和克莱门特·朗格莱在中后卫位置上比他更受欢迎。

乌姆蒂蒂本赛季的出场时间并不稳定，在赛季开始时他的脚和膝盖都受了伤。

因此，他在各项赛事中只出场了10次，但希望恢复他的主力位置。

同时入选巴萨大名单的还有智利中场比达尔。这名32岁的球员因为左大腿的青肿错过了对莱万特的比赛，但是他现在将可以出场比赛。

新主帅塞蒂恩可能会把国王杯看作是他新职位上获得奖杯的一个早期机会。