租借切尔西巴卡约科谈判 摩纳哥取得重大突破

蓝军即将出售这名法国中场，希望与法甲球队达成租借协议。

摩纳哥与切尔西就租借巴卡约科一事的谈判取得了突破，其中包括3500万欧元(3200万英镑/ 3900万美元)的买断选择权。

尽管交易还没有完成，但随着各方谈判的继续，有一种感觉是巴卡约科将很快成为摩纳哥球员。

切尔西最初并不希望看到这位25岁的球员回到他的老东家，但是随着9月2日欧洲转会截止日期的临近，他们的态度已经有所软化。

巴卡约科为摩纳哥踢了84场比赛，他是摩纳哥俱乐部2016-17赛季冠军联赛的关键一员，因此导致蓝军在那年夏天支付了4000万英镑(4900万美元)签下了他。

然而，在孔蒂执教斯坦福桥的第一年里，他表现不佳，随后被萨里和现在的兰帕德双双裁掉。

巴卡约科参加了季前赛，但兰帕德承认他愿意出售这位只为蓝军出场43次的中场球员。

在未能获得欧冠资格后，AC米兰拒绝了今夏以3500万欧元(3200万英镑/ 3900万美元)的价格将他们的租借对象永久终买下的选项。

巴黎圣日耳曼队曾尝试过签下这名在他们城市长大的球星，但最终还是签下了来自埃弗顿的盖耶。

加拉塔萨雷想要巴卡约科，但他们一直被视为局外人，因为蓝军的目标是看到这位中场球员在尽可能高的水平上踢球。

此外，切尔西正在寻找肯尼迪的安排方式，他渴望离开斯坦福桥，因为担心在兰帕德的带领下没有足够的比赛时间。

尽管他在季前赛打了282分钟，但自从威廉伤愈复出后，巴西人就一直被排除在切尔西的比赛日阵容之外。

国际比赛日结束后，卡勒姆·哈德森-奥多伊的回归给这位23岁的球员带来了新的挑战——他的合同将于明年夏天到期——而蓝军更愿意卖掉肯尼迪而不是把他租借出去。

萨帕科斯塔最近以租借的方式加盟罗马，但是不含买断选项，这导致他在临时转会前延长了合同。

如果肯尼迪也只能拿到一份租借合同的话，他也将不得不做同样的事情，但他很可能选择只与蓝军维持目前的合同直至结束。