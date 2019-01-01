秘而不宣 索尔斯克亚：哈兰德知道自己想做什么

这位高产的少年前锋已经决定了他的未来，很多人认为他的未来将和他的同胞一起在老特拉福德。

索尔斯克亚已经确认萨尔茨堡球星埃尔林·哈兰德已经决定了他的下一个目的地，因为他在奥地利的时间似乎就要结束了。

这两个挪威人在莫尔德的时候就认识了，有报道称索尔斯克亚周五飞往奥地利与19岁的射手进行了一次谈话。

一些媒体报道，哈兰德告诉他的同胞，他更倾向于去老特拉福德，而不是其他可能的目的地，包括多特蒙德和莱比锡。

在1-1战平埃弗顿后，索尔斯克亚似乎证实了这位高产射手已经决定了他的未来，但并没有说他会在下赛季是否会在曼联。

“我不会对这些猜测发表评论。”索尔斯克亚谈到转会谈判时说：“（哈兰德）知道自己想做什么，也知道自己要做什么，所以我不必给其他球队的球员任何建议。”

哈兰德本赛季在22场比赛中打进28球，其中包括6场欧冠比赛中的8球。在上周被利物浦零封之前，他在欧冠的前五场比赛中都有进球。

他缺席了最近一次奥地利甲级联赛，在长达两个月的冬季休赛期之前，他腹部受伤，一些人认为他将在赛季开始前离开。

今年夏天，曼联将卢卡库卖给了国米，但并没有直接购买替代者，而是选择了拉什福德和马夏尔作为锋线三人组的中锋。

特别是拉什福德，他的状态很好，本赛季已经打进了13球，追平了他职业生涯的最高纪录。

18岁的梅森·格林伍德也给人留下了印象。周日对阵埃弗顿的比赛中，他的进球是他本赛季所有比赛中的第8粒，这使他成为欧洲五大联赛中进球第三多的青少年球员。

在索尔斯克亚的球队中，没有哪位前锋能像出生在利兹的哈兰德一样高产，埃尔林·哈兰德的父亲阿尔夫·英格·哈兰德在2000年到2003年间为同城对手曼城踢了38场比赛。