往好处想 科里纳：VAR提升了足球的兴奋感

这位意大利人还认为用于VAR的技术一直在改进，他认为应该使用人工智能。

传奇裁判科里纳认为球迷们应该考虑一下VAR的未来，他说这实际上给比赛带来了更多的刺激。

到目前为止，这一体系无论在足球世界的哪个角落都引发了争议，这一趋势在本赛季英超联赛中得以延续。

例如，由于帧频问题，关于越位的使用导致了一场关于用于VAR检查的摄像机是否适合用于使用目的的争论，但是科里纳说这项技术一直在改进。

他在特兰托体育节上表示：“尽管感觉VAR似乎永远存在，但它是5年前才想出来的。原则上，这是一个简单的裁判视觉辅助。最大的问题之一是可靠性，但这项技术的反应时间已经提高了非常多。在2014年我们的第一次测试中，今天花一分钟做的事情要花五分钟。我们一直在努力，五年后我们将拥有的技术可能与我们现在看到的完全不同。”

对很多球迷来说，做决定的时间也是个问题。尽管自2018年世界杯以来，由于VAR系统受到了极端的批评，延迟似乎有所减少，但一些关键的决定仍然导致了几分钟的比赛间歇。

“当然，没有人喜欢等待。”科里纳承认：“但如果我们开发出一个程序，利用人工智能立即选择多达20个不同的拍摄角度，那将是一大进步。”

“我不认为VAR会扼杀进球庆祝的兴奋感，它能增加兴奋感。你可以庆祝两次，一次是进球，一次是进球被确认。”

作为六次国际足球历史和统计联合会世界最佳裁判奖的得主，科里纳现在是国际足联的首席裁判专员。

科里纳还曾七次当选意甲年度最佳裁判，并于2011年入选意大利足球名人堂。