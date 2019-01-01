科里纳维护中国主裁秦亮：她有权做决定

在女足世界杯英格兰对阵喀麦隆的激烈比赛中，裁判委员会主席科里纳拒绝评论主裁秦亮的判罚。

非洲球队喀麦隆在女足世界杯淘汰赛期间的行为受到了严厉的谴责，她们威胁要离开赛场，因为VAR的评估对她们不利。

VAR回顾了下半场发生的另外两起事件，建议英格兰队因弗兰·柯比被侵犯而罚点球，随后喀麦隆队的亚历山德拉·塔昆达因对斯蒂芬·霍顿犯规而出示红牌。

然而，在两次判决中，秦亮都没有理会VAR的建议，在第二次判罚中，他只向塔昆达出示了一张黄牌。

当时做出这一决定是为了安抚英格兰队的对手，防止她们再次离开赛场接受惩罚，但国际足联裁判委员会主席坚称，秦亮有权自己做出这些决定。

科里纳表示：“在来到这里之前，有一条评论是VAR将推翻球场上的裁判。VAR总是推翻决定。VAR总是在做决定。这还没有发生。我们已经看到了VAR推荐的一个决定，场上的裁判不同意并对最终的决定负责。总而言之，最终的决定是场上的裁判。她做最后的决定，当然，和往常一样，当你做决定时，你要对你所做的决定负责。最后，如果你做了正确的决定，那你很棒，如果你的决定错了，你肯定是错的。

然后他暗示，他可能不同意这些决定，他说:“你已经看到，我们不是百分之百的（正确）。”

在早些时候的新闻发布会上，国际足联透露，秦亮将是本届世界杯剩余8场比赛的11名裁判之一。

然而，当被问及他如何看待她做出这些决定以安抚喀麦隆，而不是维护比赛规则时，科里纳拒绝回答。

他解释说：“这只关乎准确性，这与比例无关。这是在决策过程中使用的东西，所以这属于我们和裁判的分析，而不是新闻发布会的内容。”