科纳特首秀 马蒂普回归 埃利奥特进步——利物浦首场季前赛有哪些看点？

明天凌晨，利物浦将在奥地利与因斯布鲁克和斯图加特各踢一场30分钟的比赛，宣告红军的夏季备战正式开始。

两场比赛，两个不同的对手，给人留下深刻印象的机会有很多。

利物浦将在周二晚上回到赛场，上赛季结束后，利物浦已经休战58天了，随着新赛季备战工作的继续，安菲尔德周围的气氛是积极的。

尤尔根-克洛普的球队已经进行了一个星期的季前训练，他们将在本周通过一系列的友谊赛来加快节奏。

他们将在明天凌晨开始两场30分钟的迷你比赛，两场连着踢，对手是奥地利乙级球队因斯布鲁克和德甲球队斯图加特。

这是一次轻度训练，但是经过在萨尔茨堡俱乐部训练营八天的高强度训练后，这是一次有价值的训练。

以下是红军在本赛季首场季前赛值得关注的点……

克洛普已经确认，利物浦新援科纳特将首次为红军出场。

克洛普说道：“重要的是他能尽快得到出场时间，这就是季前赛的目的。”

利物浦上赛季的后防问题是众所周知的，但在奥地利集训的34人阵容中，球队拥有8名中后卫。22岁的科纳特被认为是一名既有即战力又有提高空间的球员，克洛普很希望看到他在季前赛中能一展身手。

克洛普说道：“所有俱乐部外面的人都会说我们和莱比锡有相似之处，这是事实，但我们之间也存在差异。”

“相似点很重要，但差异更重要，因为你可以在训练中看到这一点。科纳特有一些小习惯，他做的事情和我们通常做的不一样，所以我们在努力。一切都很好，完全正常。”

“最初几天是用来了解‘当这个男孩不思考的时候他在做什么’的，所以，这很自然。然后我们从那里开始，这就是为什么他必须上场，这就是将要发生的。”

距离英超新赛季开始还有不到四周的时间，而利物浦其他资深中后卫也都从长期伤病中恢复过来，科纳特有机会向克洛普证明他可以立即首发。在这方面，这些比赛对这位法国人来说至关重要。

在经历了几个月的伤病痛苦之后，最近的消息变得更加积极了。

看到范迪克与戈麦斯和其他队员一起训练，克洛普的脸上一定会露出灿烂的笑容。两人都因为膝盖伤病而从去年秋天开始缺阵，而马蒂普则因为脚踝的问题从一月底开始就没有出场过。

马蒂普应该会在本场比赛中出场，大腿受伤的阿诺德也一样。

与此同时，范迪克和戈麦斯可能还需要再等几天，因为在两人缺阵这么长时间之后，利物浦会尽可能的小心。

克洛普上周表示：“现在球员们已经没有伤病，他们只是还没有达到100%的状态。”

“两个人都完成了一部分正常训练，然后他们不得不做额外的部分。他们越来越接近回归了，这是他们给我们留下的印象。

“到目前为止，他们在训练中做得很好，我们将知道何时能让他们进行完全的正常训练——我不知道，我也不着急。”

“让他们急于回归是毫无意义的，我们已经等了这么长时间，现在再等几天也无所谓，这没问题。”

年轻球员

除了包括萨拉赫和马内在内的资深球星，克洛普的集训名单中还有一大批才华横溢的年轻球员，他们中的许多人将有机会在本周的比赛中大放异彩。

最令人兴奋的是哈维-埃利奥特，他从布莱克本流浪者队租借归来，并得到了一份新的五年合同。

对于红军的下一代苗子来说，这位18岁的球员是王冠上的宝石，看看他上赛季在英冠联赛中学到了什么，将会是一件很有趣的事情。

除此之外，还有令人兴奋的波兰攻击手穆西亚洛斯基，他在U18青年队度过了出色的处子赛季，并于上周签下了自己的第一份职业合同，还有16岁的边路球员凯德-戈登，他自1月份从德比郡转会而来，现在他已经赢得了许多球迷的喜爱。

本土中场泰勒-莫顿是另一个值得关注的球员，而比利-库梅蒂奥则被认为是一名潜力巨大的中卫，并且已经入选过欧冠一线队阵容。

边后卫欧文-贝克和康纳-布拉德利已经为北爱尔兰国家队出场过，他们也将获得上场时间，中场二人组雷顿-克拉克森和杰克-凯恩也将获得上场时间。

展示橱窗

当然，利物浦的阵容规模将在下个月转会窗口关闭之前大幅削减。

这套训练营名单里的多名球员可能会在今夏离队，利物浦很可能会利用这些比赛来作为向潜在买家展示球员的一个窗口，不管是租借转会还是永久转会。

奥里吉面临着一个不确定的夏天，尽管这很大程度上取决于比利时前锋收到了什么样的报价。同样的情况也发生在上个赛季被租借到南安普顿的南野拓实身上。

纳特-菲利普斯是上个赛季表现令人意外的球员之一，但利物浦将以合适的价格把他出售（约1200万英镑），而其他球员，如卡里乌斯和伍德伯恩，似乎肯定会离开，以寻找稳定的出场机会。

格鲁伊奇和阿沃尼伊将不会登场，他们已经分别同意转会加盟波尔图和柏林联合。