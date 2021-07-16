科纳特：我能适应英超的节奏 队友们都管我叫Ibou

红军在这位才华横溢的法国后卫身上投资了大量资金，而球员相信英超会完美适合自己。

科纳特日前接受了利物浦官网采访，他谈到自己能为球队带来什么，并透露了队友们给自己起的绰号。

今夏，22岁的科纳特以3600万英镑的价格从莱比锡红牛转会加盟利物浦，他接过了维纳尔杜姆的5号球衣，预计他将立即进入红军一线队首发阵容。

他可能成为范迪克的中卫搭档，这位稳健的法国人相信自己可以经受住英超联赛的考验。

谈及自己的踢球风格，科纳特说道：“我身材高大而且非常强壮，另外我也不害怕脚下控球。”

“我射门进球的能力比头球进球能力更强，这有点奇怪，但这就是我！”

“是的，我有这种能力，但我必须不断努力，成为一名非常出色的后卫。”

被问到自己是否有信心应对英超联赛的强度时，科纳特说道：“是的，我看过一些英超比赛，大家都知道这里的球员很强壮，比赛强度很大。”

“这很困难，但我喜欢接受挑战。”

科纳特现在已经随利物浦一线队进行训练，被问到队友是否给自己起了绰号时，这位法国中卫说道：“是的，他们都叫我‘Ibou’，因为在我小的时候，我母亲总是这样喊我。”

“我在莱比锡训练的第一天，他也和我在一起，她总是喊我‘Ibou’，而朗尼克就问：‘为什么叫他Ibou？’之后这就成了我的绰号。”