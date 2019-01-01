科瓦奇：7-2大胜热刺后 拜仁需要保持谦逊

德国冠军球队在他们自己的球场击败了上个赛季的欧冠决赛球队，但是教练希望确保他的球员不会失去理智。

尼科·科瓦奇告诫他的拜仁球员不要在欧冠7-2大胜热刺之后失去注意力。

德国冠军球队在伦敦上演了一场令人回味的表演，他们羞辱了上赛季的决赛选手。

他们赢得了大量的喝彩，但是科瓦奇的队员们现在必须把目光集中在周六在安联球场击败苦苦挣扎的霍芬海姆的任务上。

拜仁在上周末令人难以置信的以3-2战胜排名垫底的帕德伯恩的比赛后，跃居德甲榜首，主教练希望在接下来的国际比赛日前保住这一位置。

“我们需要集中注意力。”科瓦奇在赛前新闻发布会上说。

“我们周二对阵了冠军联赛决赛选手。有25到30分钟的时间里我们遇到了一些问题，然后我们控制了比赛。我们没有完全主宰90分钟的比赛。”

“对我们来说这是一场伟大的比赛，但是我们需要在对霍芬海姆的比赛中表现得和对托特纳姆的比赛一样好。”

“我们希望保持客观、谦逊，并继续努力。”

在对阵热刺的比赛中，格纳布里是场上的明星，这位前阿森纳边锋成为第二位在欧冠比赛中打进四球的德国人。

罗伯特·莱万多夫斯基在这场大胜中梅开二度，基米希也打进一球。”

“你可以想象，他感觉很好。”科瓦奇说。

“他的训练计划和他今天的队友有些不同。抛开进球不谈，我更满意的是他在下半场的努力。”

拜仁主帅补充道：“我们有一群优秀的球员，他们之间越来越近亲密。”

“球员们吸收了越来越多我们想从他们身上看到的东西。我注意到这个已经有一段时间了。但我们还没有取得任何成就。”

霍芬海姆队门将奥利弗·鲍曼希望拜仁确实会失去注意力，敦促队友们不要害怕德国冠军，因为“每个人的大便都一样臭”。

“我们知道只要我们足够勇敢就能击败拜仁，”这名29岁的球员说。“我们不能被吓倒——不能被观众吓倒，不能被莱万多夫斯基吓倒。

“简而言之，每个人的大便都是一样的臭。”