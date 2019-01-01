科瓦奇非常有信心萨内能加盟：管理层非常投入

德甲冠军的主教练相信这位德国国脚最终会从英格兰转会到巴伐利亚。

拜仁慕尼黑主教练科瓦奇说，他仍然有信心签下曼城边锋勒罗伊·萨内。

这名23岁的球员长期以来一直与从英超冠军转会到拜仁联系在一起，拜仁正在寻找替换传奇球员里贝里和罗本的人选，他们都在上赛季结束后离开了俱乐部，此前他们都在很长一段时间里获得了很多奖杯。

科瓦奇将萨内描述为拜仁的“梦想球员”，而俱乐部的传奇球员洛塔尔·马特乌斯则表示他将成为俱乐部的新面孔。

科瓦奇在周日发布了一份关于他们寻找这名球员的最新消息，并表示整个俱乐部都在致力于达成一笔交易。

这位47岁的教练在德国接受ZDF采访时说:“我们俱乐部的管理层对此非常投入，我对此非常有信心。我想我们能做到。勒罗伊是一名优秀的球员，他已经在英格兰和国家队证明了这一点。”

这个提议的转会是今夏持续时间最长的转会肥皂剧之一，而且一度似乎已经完全消亡。

拜仁主席乌利·赫内斯在6月份称曼城对这名球员的估价是“疯狂的”，但科瓦奇在周日的言论表明，俱乐部高层仍在努力寻找一笔对双方都有利的转会费。

曼城主教练瓜迪奥拉已经明确表示，他希望德国国脚明年和未来都留在阿提哈德球场。

在上个赛季的英超联赛中，萨内贡献了10个进球和11次助攻，帮助球队获得了英超两连冠。然而，他似乎在赛季末失宠了，错过了一些重要的比赛。

尽管如此，瓜迪奥拉说他想要留住一名适合他的体系并具有“特殊素质”的边锋，但是如果这名球员想离开，他就不能阻挡他。

曼城提供了一份改进的续约合同，但他还没有签署。