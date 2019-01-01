科瓦奇非常有信心萨内能加盟：管理层非常投入
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拜仁慕尼黑主教练科瓦奇说，他仍然有信心签下曼城边锋勒罗伊·萨内。
这名23岁的球员长期以来一直与从英超冠军转会到拜仁联系在一起，拜仁正在寻找替换传奇球员里贝里和罗本的人选，他们都在上赛季结束后离开了俱乐部，此前他们都在很长一段时间里获得了很多奖杯。
科瓦奇将萨内描述为拜仁的“梦想球员”，而俱乐部的传奇球员洛塔尔·马特乌斯则表示他将成为俱乐部的新面孔。
科瓦奇在周日发布了一份关于他们寻找这名球员的最新消息，并表示整个俱乐部都在致力于达成一笔交易。
这位47岁的教练在德国接受ZDF采访时说:“我们俱乐部的管理层对此非常投入，我对此非常有信心。我想我们能做到。勒罗伊是一名优秀的球员，他已经在英格兰和国家队证明了这一点。”
这个提议的转会是今夏持续时间最长的转会肥皂剧之一，而且一度似乎已经完全消亡。
拜仁主席乌利·赫内斯在6月份称曼城对这名球员的估价是“疯狂的”，但科瓦奇在周日的言论表明，俱乐部高层仍在努力寻找一笔对双方都有利的转会费。
曼城主教练瓜迪奥拉已经明确表示，他希望德国国脚明年和未来都留在阿提哈德球场。
在上个赛季的英超联赛中，萨内贡献了10个进球和11次助攻，帮助球队获得了英超两连冠。然而，他似乎在赛季末失宠了，错过了一些重要的比赛。
尽管如此，瓜迪奥拉说他想要留住一名适合他的体系并具有“特殊素质”的边锋，但是如果这名球员想离开，他就不能阻挡他。
曼城提供了一份改进的续约合同，但他还没有签署。