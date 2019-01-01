科瓦奇：胡梅尔斯不愿意在拜仁竞争位置

拜仁主帅科瓦奇表示胡梅尔斯不想在球队竞争位置，所以才加盟多特蒙德。

据尼科·科瓦奇说，由于马茨·胡梅尔斯不愿意为他在拜仁慕尼黑的位置而竞争，他回到了多特蒙德。

据报道，上个月，胡梅尔斯以3800万欧元(3380万英镑/ 4250万美元)的价格回到了多特蒙德，结束了在拜仁的三年逗留。

这名后卫上赛季在拜仁的联赛中只首发了一半多一点的时间，他在整个赛季的几场比赛中都失去了首发的位置，因为他在后场表现不佳而受到了批评。

在11月2-3负于多特蒙德后，他的言论也受到了严厉的批评，这名后卫声称他的视力模糊，在备战比赛时感到不适。胡梅尔斯在下半场被替换下场。

拜仁已经同意引进马德里竞技和法国后卫卢卡斯·埃尔南德斯，他们打算让埃尔南德斯担任中卫。

聚勒已是德甲冠军的首发球员，30岁的胡梅尔斯预计在下个赛季要为自己的首发位置而战，科瓦奇说他没有兴趣为自己的位置而战。

“马茨做得很好，特别是在赛季后半段。”拜仁主教练周二说：“就像拜仁主席乌利·赫内斯说的，赛季结束时马茨来找我们，问我们新赛季的现状如何。聚勒做得很好，他是(德国)国家队的首发球员，我们买了卢卡斯，我们想要他踢中卫。那不代表什么。竞争意味着最好的球员会上场。在这种情况下，马茨想要避免这种情况。我们接受这个事实，结果是他现在为多特蒙德效力。”

胡梅尔斯是今夏多蒙德转会名单上的一员，俱乐部还引进了朱利安·布兰特、索尔根·阿扎尔和尼科·舒尔茨。

今年早些时候，德国队主教练勒夫告诉胡梅尔斯，他不会在国家队的任何未来计划中出现，下个赛季，胡梅尔斯肯定会重新成为多特蒙德的首发中后卫。

在他效力拜仁慕尼黑的第二段时间里，胡梅尔斯获得了三次德甲冠军和一次德国杯冠军。