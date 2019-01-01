科瓦奇直言看球与工作无关 太妃糖或迎回莫耶斯

前拜仁主帅在埃弗顿与切尔西的比赛中出现在了古迪逊公园，但他表示自己只是单纯来观看比赛。

上月初拜仁主场1-5惨遭法兰克福血洗的比赛，成为了压垮科瓦奇的最后一根稻草。克罗地亚人下课后，助教弗里克成为了拜仁的临时主帅，他将带队直到本赛季结束。

科瓦奇是在2018年夏天从功勋老帅海因克斯手中结果了南部之星的教鞭。在他执教拜仁的首个赛季，他为巴伐利亚球队带来了国内联赛杯赛的双冠王。

不过来到2019-20赛季，拜仁在开局阶段频频丢分。在积分榜上失去榜首位置的同时，还吃到了这场耻辱性的失利，这让德甲巨人最终下定决心。球队CEO鲁梅尼格最终：“最近几周球队的表现和成绩已经告诉我们，我们必须拿出行动。”

现在，48岁的科瓦奇被认为有可能在接下来前往英超寻求新的工作机会。鉴于埃弗顿在14轮比赛过后已经跌入降级区，马尔科-席尔瓦的帅位早已岌岌可危。与此同时，在埃弗顿对阵切尔西的比赛中，科瓦奇被发现出现在看台上。

不过科瓦奇告诉够力足球，他前往英格兰观看埃弗顿的比赛仅只是度过周末的方式之一。他希望在开启下一段执教生涯前，能够有一段时间来缓冲。

除了埃弗顿的比赛，科瓦奇表示他还打算观看周六的曼市德比，甚至还有可能顺路观看西汉姆和斯旺西的英冠联赛以及维拉与莱斯特城的对决。

除此之外，下周一在伦敦碗西汉姆主场迎战阿森纳的比赛也将进入科瓦奇的看球日程当中。北伦敦在穆里尼奥加盟热刺后，还有埃梅里腾出的一个空位。阿森纳在埃梅里下课后，目前由前助教永贝里带队，但显然成绩并不如人意。

根据够力足球的消息源，大卫-莫耶斯已经准备好重返古迪逊公园，但他会在俱乐部做出解雇席尔瓦的决定后，再进行谈判。