科瓦奇：拜仁将全力签下梦想球员萨内

尼科·科瓦奇承认，德国冠军完全“专注”于吸引这位多变的边锋今夏加盟安联球场。

据科瓦奇透露，拜仁慕尼黑正在竭尽全力从曼城签下“梦想球员”勒罗伊·萨内。

在2018-19赛季末段，萨内发现他在曼城的上场时间有限，这引发了对他在俱乐部未来的猜测。

这位23岁的球员在31场比赛中攻入10球和助攻10次，帮助球队获得了英超联赛的冠军，但他在阵容顺位上落后于拉希姆·斯特林和贝尔纳多·席尔瓦。

这位德国边锋在他在阿提哈德球场的三年时间里获得了6座重要奖杯，成为欧洲最令人兴奋的年轻球员之一。

然而，有迹象表明他希望回到自己的祖国，拜仁被认为是他最有可能的下一个目的地。

瓜迪奥拉坚持曼城要留住萨内，但是德甲豪门准备用一种全新的方式来测试英超冠军的决心。

拜仁主教练科瓦奇在接受《图片报》采访时表示:“我们的老板已经向他展示了一个清晰的计划。我们非常专注，勒罗伊知道在这里会发生什么，当一个如此有能力的球员来到拜仁，他知道他的工作。你可以看到转会并不容易。但我知道，我们的人正在努力实现这一目标。我们将尽一切努力实现这一转变。我们都知道勒罗伊·萨内是我们的梦想球员。公众知道这一点，我们也知道这一点。”

到目前为止，拜仁在转会市场上相对平静，他们在今年早些时候完成了对防守二人组卢卡斯·埃尔南德斯和本杰明·帕瓦尔的交易。

里贝里和罗本都是在2018-19赛季末离开俱乐部的，这让科瓦奇在新赛季开始前缺乏进攻选择。

与此同时，曼城已经失去了一名关键球员文森特·孔帕尼，他在5月份以球员兼教练的身份回到安德莱赫特。

瓜迪奥拉已经承认在8月8日的最后期限之前可能会引进一名新的后卫，而西班牙中场罗德里是曼城目前唯一一名新签入的球员。

随着曼城继续他们的亚洲之旅，萨内将会被列入曼城周三对杰志季前赛的最新阵容。