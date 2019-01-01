欧冠开门红 科瓦奇：库蒂尼奥为拜仁带来新维度

在托马斯·穆勒创造历史的这个晚上，库蒂尼奥表现出色，这让他的教练很高兴。

拜仁慕尼黑主教练科瓦奇认为，在欧冠战胜贝尔格莱德红星的比赛中，库蒂尼奥给球队带来了“另一个维度”。

在B组首轮比赛中，金斯利·科曼、罗伯特·莱万多夫斯基和托马斯·穆勒的进球帮助拜仁3-0战胜塞尔维亚球队。库蒂尼奥在比赛中尤其引人注目。

科瓦奇在德国接受天空电视台采访时说：“他踢得非常好，凭借他的足球智慧，他为我们的比赛带来了另一个维度。我想我们会很开心。球队非常专注，我们进了三个球，这很合适。”

穆勒替补出场，创造了欧冠第106次出场的队史纪录，但他淡化了这件事的重要性。

穆勒说：“这样的纪录是职业生涯结束才考虑后的事情，我不会在不久的将来挂靴，所以这并不重要。”

在莱万多夫斯基和穆勒的进球之前，红星队长马尔科·马林一度接近扳平比分，这位30岁的前锋坚称，这个结果并没有公平地反映比赛过程。

“我们看到拜仁已经达到了另一个水平。”马林说：“我们本来有机会进球的。他们应该赢得一场比赛，但不是打进最后两个进球，这两球伤害很大。我们不要忘记这是我们的第一场小组赛，也是客场作战，所以我希望我们能在对阵奥林匹亚科斯时重整旗鼓。”