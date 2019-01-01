科瓦奇帮佩里西奇说话：我也是第二选择

克罗地亚人是从国米租借到拜仁慕尼黑的，主教练很高兴他的同胞加入了球队。

尼科·科瓦奇相信伊万·佩里西奇从国际米兰租借到拜仁慕尼黑后将会产生积极的影响，尽管他是俱乐部的“第二选择”。

拜仁毫不掩饰他们想从曼城购买勒罗伊·萨内，但是这位德国边锋由于膝伤休战了7个月留在了英超冠军球队。

随着切尔西年轻的英格兰国脚哈德森-奥多伊准备在斯坦福桥签下一份新合同，拜仁被迫降低了他们对转会目标的要求。

他们把目光转向了科瓦奇的克罗地亚同胞佩里西奇，这位前多特蒙德和沃尔夫斯堡边锋在孔蒂成为国际米兰新主帅后发现自己在国米没有位置。

佩里西奇将以租借的形式在安联球场度过2019- 2020赛季，其中包括购买选择权，但一些球迷对他们认为这是一笔缺乏想象力的签约表示愤怒。

尽管如此，科瓦奇认为他在拜仁的第一个赛季表明佩里西奇可能是一个精明的补充。

科瓦奇在周三的新闻发布会上说:“我也是拜仁的第二选择，我们赢得了双冠，所以……就像这样：我们一起做出了这个选择。”

“我们分析并谈论了很多名字。他(佩里西奇)已经在名单上了。我把他带大，因为我了解伊万，我知道他有什么能力，我知道他有什么技能，我们都知道他在德国取得了什么成就。就我个人而言，我和(佩里西奇的前教练)迪特尔·黑金关系很好，他在沃尔夫斯堡的时候告诉了我很多事情。从国家队，我知道他在克罗地亚的地位。他是我们国家队的前三球员之一，你知道，世界上最好的球员是克罗地亚人(金球奖得主卢卡·莫德里奇)。所以，伊万确实是一名顶级球员，我很高兴有他加盟。”

佩里西奇面临着接替罗本和里贝里的艰巨任务，他们都在上赛季末离开了德甲冠军，此前他们在慕尼黑度过了一段充满荣誉的时期。

“他很有技巧，他的双脚都很好，他很有侵略性，有强大的头球，是一个团队的球员。”科瓦奇补充道：“这就是为什么我们立即做出反应，尽管我们之前已经把他列入了名单。我很高兴他在这里，我相信他会给我们提供我们在边路所需要的东西——那种我们比赛所需要的动力。”

佩里西奇由于上个赛季的禁赛而无法参加周五对柏林赫塔的德甲首场比赛。

“我希望情况不是这样。”科瓦奇在谈到禁令时说：“但你必须接受停赛，即使在德国不存在这种形式的停赛。但如果是这样，我们接受！”