科瓦基奇是切尔西没有想念坎特的原因所在

这位克罗地亚中场在英超的第一个赛季表现平平，但是现在的他在斯坦福桥就如同在家一样。

科瓦基奇正在缓慢但坚定地恢复他的进攻属性，并让怀疑者们都安静了下来。

也许仍然缺少最终的结果，但是兰帕德已经解除了克罗地亚人上赛季在萨里麾下时所背负的枷锁。

在转会到斯坦福桥之前，科瓦基奇经常坐在皇马的替补席上，未能兑现他在萨格勒布迪纳莫和国米时所展示的最初的承诺。

这名中场球员在2018-19赛季的切尔西表现平平，但一些好运为他提供了一个平台，让他最终证明了自己是一名顶级球员。

首先，转会禁令阻止了蓝军在夏季签下任何球员，因此球队做出了把科瓦基奇的的租借变成一份永久合同的决定也是不需要再多加考虑的事情。

其次，任命兰帕德为切尔西的新主帅也很关键。若萨里还在，他可能会反对这桩转会，但是是兰帕德解放了他。

这位蓝军中场传奇人物给了克罗地亚国脚更多的创作自由，让他有更多的过人机会(在英超联赛中，他的过人次数从萨里时期的3.2次增加到4.4次)。

然而，必须承认的是，科瓦基奇也受益于坎特本赛季的伤病问题，这给了25岁的他更多的比赛时间。

然而，科瓦基奇对额外责任的反应方式帮助他赢得了球迷的支持。

事实上，就像和他并肩作战的若日尼奥一样，科瓦基奇的人气在本赛季中大幅上涨。

这对搭档在蓝军的中场引擎室里建立了良好的合作关系，在对阵阿贾克斯、伯恩利和沃特福德的比赛中表现出色。

事实上，切尔西在周六对维卡拉吉路的比赛中把他评为本场最佳球员。那场比赛中，他在90分钟内完成了赛季最高的134次传球。

这是因为兰帕德希望看到更直接的比赛来结束萨里的控球为重的理念，这也是为什么科瓦基奇贡献了更多的长传(场均5.9个，比上个赛季多了2个)。

这名前迪纳莫球星正陶醉于风格的改变，但他也表示，现在感觉切尔西就是他的家让他受益匪浅。

“去年只是租借，”他之前曾指出。“我的感觉比去年好多了，也更有信心了。”

“这让我感觉更放松，因为去年很艰难，我需要证明自己。去年也不错，但并不完美。”

“今年，我已经有了一个良好的开端，我希望继续保持下去。我错过了比赛的一些部分，我可以提高，变得更好，但我认为它一定会到来。”

“兰帕德给了我更多的自由，我可以带球前进。我感觉很好。我与教练和全队的关系都很好。”

这种感觉当然是相互的，因为兰帕德是多才多艺的科瓦基奇的球迷，尤其是他的带球技术。

“我们不能在位置上太死板，太容易被预测，”这位前英格兰国脚解释道。“我很幸运，我有可以在中场发踢每一个位置的球员。我很高兴他们在比赛中表现得很流畅。”

“我也希望他们在比赛中表现积极，更多地在前场传球，或者带球向前，如果这是他们的特点之一。马特奥当然有能力快速地带球前进。”

尽管他的进攻能力很强，但在兰帕德的带领下，科瓦奇不太可能成为进攻腹地的球员。

他会继续站位靠后，用他的天赋来带球前进。他不会被要求经常出现在禁区内，这很明显会延长他那三年无进球的尴尬纪录。

然而，在8月对阵诺维奇的比赛中，他终于送出了一记助攻，结束了一个尴尬的趋势。

当然，坎特的伤愈复出指日可待，兰帕德对他的最佳球员的回归感到很兴奋，即使切尔西的出色表现证明了科瓦基奇替代世界杯冠军时的出色表现。

“坎特的回归对我们来说意义重大，”蓝军主帅承认。“他是世界上最好的中场之一，而且已经有几个赛季了，所以我不会抱怨他的健康问题。我想要竞争位置。”

“我们每三到四天就要打一次比赛，所以我需要他们所有人，以及不同位置的球员。”

包括马森·芒特和罗斯·巴克利在内，切尔西现在可以在中场拥有巨大的深度，这意味着增加这方面的球员不再是优先考虑的。

切尔西的转会禁令的结束之日可能接近，他们的上诉日期定于11月20日。但是如果兰帕德能够在2020年签下球员的话，他很可能会把注意力放在球场的其他方面。

这又一次证明了科瓦基奇在这个赛季的表现是多么的出色。

在他只有16岁的时候，在祖国克罗地亚的职业生涯中首次进球后，他很快就被认为是世界级的球员。九年过去了，他仍在努力证明自己。

然而，科瓦基奇最终还在兰帕德所在的切尔西拥有了回到家的感觉，这意味着这位曾经的神童可能将要慢慢实现他的全部潜力了。