科比死于直升机事故 足球明星们发文缅怀致敬

在这位41岁的篮球巨星和其他8人在周日早上的事故中丧生后，球员和俱乐部表达了他们的悲伤。

篮球传奇人物科比·布莱恩特因直升机失事身亡，享年41岁，这一消息震惊了世界。

据早先报道称，这位前洛杉矶湖人队球星当时正在加州上空乘坐直升机飞行，一场大火导致直升机盘旋并坠毁。

报道还说直升机上无人生还，包括他13岁的女儿吉安娜在内的8名乘客全部死亡。

科比一直被认为是有史以来最伟大的篮球运动员之一，在他20年辉煌的职业生涯中，他曾五次获得NBA总冠军。

他还18次入选NBA全明星阵容，在众多荣誉中，还被评为联盟最有价值球员。

除了他的篮球成就，科比还是一个超级足球迷。众所周知，这位前湖人球员曾支持过AC米兰，也曾与罗纳尔迪尼奥和梅西一起拍过广告。

偶像的离世让体育界悲痛不已，许多足球运动员和俱乐部也表达了他们的悲痛。

巴塞罗那球星里奥·梅西、尤文图斯前锋克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、阿根廷偶像迭戈·马拉多纳和曼城前锋塞尔吉奥·阿圭罗等人都在社交媒体上向这位世界著名的运动员致敬。

C罗：听到科比和他女儿吉安娜的死讯，我很难过。科比是一个真正的传奇，激励了很多人。我向他的家人、朋友以及其他在空难中受难者的家人表示哀悼。安息吧，传奇！[心碎]

姆巴佩：#mambaforever

够力足球：内马尔致敬科比真美丽。

博格巴：英雄来来去去，传奇永存。[爱心]科比和他的女儿吉安娜，所有的受害者，我为他们的家人祈祷。#blackmambaforever

FIFA：他是一项我们热爱的运动的传奇人物，也是热爱我们这项运动的传奇。#RIPKobe

罗纳尔迪尼奥：安息吧，我的朋友。

曼城俱乐部：听到科比的死讯，曼城的每个人都感到震惊和悲伤。他是一个真正的体育偶像，超越了篮球运动。在这个悲剧性的时刻，我们和科比的朋友、家人以及整个湖人队一起。[爱心]

马拉多纳：@科比：走好，对你和你女儿以及直升机机组人员的死亡感到遗憾。再见，传奇。

苏亚雷斯：安息吧科比·布莱恩特，和所有在那场悲惨事故中死去的受害者们，向他们的家人和朋友们表示哀悼。

拉莫斯：传奇。#RIPKobe

小豌豆：我仍然不相信这个消息。我对所发生的事感到非常抱歉。我向科比的全家表示哀悼和最美好的祝愿。#RIPMAMBA

阿奎罗：科比的过世让我深陷悲伤之中。#RIP

皮克：安息吧，曼巴。

切尔西足球俱乐部：一个真正体育圈内的偶像人物。安息吧，科比！

多特蒙德俱乐部：我们对科比·布莱恩特的死讯深感悲痛。我们向他所有的家人和朋友表达我们的思念和祈祷。永远是个传奇。

蒂姆·卡希尔：最伟大的，100分。安息吧！

普约尔：我至今难以相信这一切。向他的家人送上我的支持。

德罗巴：不不不不不不不不不不不[心碎][心碎][心碎][心碎][心碎][心碎][难过][难过][难过][难过][难过]

皮尔洛：你一直是我们这代人的榜样。安息吧，传奇。

沃尔科特：安息吧，科比。体坛真正的偶像和传奇。

博拉谢：安息吧，黑曼巴。绝对的传奇！冠军一词的定义所在！

林加德：对全世界数百万人来说，你是一个真正的传奇和偶像，你比你的运动更伟大，激励了很多人，包括我。安息吧，王者。向您的家人致以诚挚的慰问。

卢卡库：我最大的体育偶像就是这个人。你的职业道德和心态给了我很大的启发，让我明白成为一名专业人士需要什么。你正享受着人生的新篇章，但却像那样离开我们，这是毁灭性的。我太爱你了！你就是史上最伟大的！

米兰：我们无法用言语来表达听到史上最伟大的运动员之一、红黑球迷科比·布莱恩特不幸去世的消息时的震惊。我们所有的思念都与遭受这一悲惨事故影响的人们的家庭同在。你将永远被怀念，科比。

瓦伦西亚足球俱乐部：说不出话来。我们向篮球传奇人物科比·布莱恩特的家人和朋友以及所有遇难者表示最诚挚的哀悼。#RIPKobeBryant

够力足球：科比在2017年访问了大巴黎，并和姆巴佩较量了一下，他的确有两下子。

法国国家队：实在是个悲剧。安息吧，科比·布莱恩特。

拉卡泽特：安息吧，为他的家人祷告。#8 #24 blackmamba #Legend

佛罗伦萨足球俱乐部：安息吧，科比·布莱恩特。在这个困难的时刻，我们与他的家人同在。#KB24

凯文-普林斯·博阿滕：无语。震惊！安息吧，曼巴！

费内巴赫足球俱乐部：@lakers 我们很遗憾得知你们的巨大损失。你将永远被怀念。安息吧，科比·布莱恩特。

罗马足球俱乐部：“我仅代表我自己，代表罗马的球员和工作人员，我们和体育界的其他成员一起哀悼科比·布莱恩特的悲惨去世。科比是一个真正的偶像，现在，我们和他的家人以及飞机上所有遇难者的家人在一起。——吉姆·帕洛特

克利莫尔：关于科比的多么可怕的消息。一个体育传奇，正处于人生的黄金时期。对他的朋友、家人和世界各地的粉丝来说，这是一个痛苦的损失。安息吧，传奇。

维纳尔杜姆：心碎！为他们的家人和朋友祷告。永远的传奇。

大巴黎：在得知科比·布莱恩特不幸过世的悲惨消息后，巴黎圣日耳曼俱乐部想对他的家人和朋友表达最深切的问候，以及湖人俱乐部和NBA大家庭。安息吧，传奇。

马塞俱乐部：听闻科比·布莱恩特不幸过世的悲惨消息让我们身处极大的悲伤之中。此刻我们与他的家人、朋友，湖人俱乐部和NBA大家庭同在。

吉诺比利：极度震惊！

巴塞罗那足球俱乐部：科比·布莱恩特是一名模范运动员，他的死讯令人震惊。他的形象超越了篮球场。拥抱你的家人和亲人，安息吧。

拉基蒂奇：简直不敢相信……安息吧，传奇！

克鲁伊特：安息吧，科比，传奇。你将永远是我们的激励所在。我为他的家人祈祷。