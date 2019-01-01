科曼警惕北爱尔兰的威胁：他们是战斗机器
罗纳德·科曼警告荷兰队球员们，2020年欧洲杯预选赛的对手北爱尔兰是“战斗机器”，如果有机会，他们将“掐住你的喉咙”。
荷兰在C组排名第三，落后第二名北爱尔兰3分，但在周四的比赛前比对手还少赛一场。
在费耶诺德球场的胜利将使科曼的球队与迈克尔·奥尼尔的球队齐平，并与领先的德国队同积12分。
但是这位前南安普顿和埃弗顿的主教练警告说，击败北爱尔兰并不容易。北爱尔兰在9月份主场0 - 2输给德国之前，已经连续赢得了四场预选赛。
“他们是战斗机器。”科曼告诉记者说。
“也许他们在技术上没有结构或实力，但这是非常直接的对抗。他们是一支可以让任何对手在比赛中陷入困境的球队，我们必须看看如何找到解决方案。如果他们能抓到你，他们会的，他们会掐住你的喉咙。你要做好准备。”
“可能是主场和客场的比赛不同。我想他们可能想要在一个小时内结束与德国的比赛，他们能够和他们抗衡，有过更好的机会。”
“但从他们0-1落后的那一刻起，你就能看到空间在扩大，德国人占据了上风。”
在鹿特丹的失利将使荷兰落后北爱尔兰6分，科曼承认他的球队在11月的贝尔法斯特再次获胜之前面临着取得胜利的压力。
今年3月，橙衣军团在主场2 - 3负于德国，但科曼支持像利物浦的范戴克和巴塞罗那的弗兰基·德容这样的球员来应对这场高风险的比赛。
“我们仍然需要晋级。”科曼说。“现在我们两场比赛都要对阵北爱尔兰。如果我们不能得到我们想要的结果，那将是非常痛苦的。”
“荷兰总是有压力。我们认为我们可以在任何地方打球，我们有足够的实力做到这一点。我认为这支球队非常饥渴。”
“并不是很多球员都参加过大型比赛，每个人都想去，但球队总是在发展的。”
“这两场对北爱尔兰的比赛真的很重要。压力是存在的，但是球员们已经习惯了——他们为大俱乐部效力，他们必须赢球，所以这没什么不同。”