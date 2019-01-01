科曼警惕北爱尔兰的威胁：他们是战斗机器

橙衣军团的主教练相信他的球队必须做好周三迎战奥尼尔的球队的准备。

罗纳德·科曼警告荷兰队球员们，2020年欧洲杯预选赛的对手北爱尔兰是“战斗机器”，如果有机会，他们将“掐住你的喉咙”。

荷兰在C组排名第三，落后第二名北爱尔兰3分，但在周四的比赛前比对手还少赛一场。

在费耶诺德球场的胜利将使科曼的球队与迈克尔·奥尼尔的球队齐平，并与领先的德国队同积12分。

但是这位前南安普顿和埃弗顿的主教练警告说，击败北爱尔兰并不容易。北爱尔兰在9月份主场0 - 2输给德国之前，已经连续赢得了四场预选赛。

“他们是战斗机器。”科曼告诉记者说。

“也许他们在技术上没有结构或实力，但这是非常直接的对抗。他们是一支可以让任何对手在比赛中陷入困境的球队，我们必须看看如何找到解决方案。如果他们能抓到你，他们会的，他们会掐住你的喉咙。你要做好准备。”

“可能是主场和客场的比赛不同。我想他们可能想要在一个小时内结束与德国的比赛，他们能够和他们抗衡，有过更好的机会。”

“但从他们0-1落后的那一刻起，你就能看到空间在扩大，德国人占据了上风。”

在鹿特丹的失利将使荷兰落后北爱尔兰6分，科曼承认他的球队在11月的贝尔法斯特再次获胜之前面临着取得胜利的压力。

今年3月，橙衣军团在主场2 - 3负于德国，但科曼支持像利物浦的范戴克和巴塞罗那的弗兰基·德容这样的球员来应对这场高风险的比赛。

“我们仍然需要晋级。”科曼说。“现在我们两场比赛都要对阵北爱尔兰。如果我们不能得到我们想要的结果，那将是非常痛苦的。”

“荷兰总是有压力。我们认为我们可以在任何地方打球，我们有足够的实力做到这一点。我认为这支球队非常饥渴。”

“并不是很多球员都参加过大型比赛，每个人都想去，但球队总是在发展的。”

“这两场对北爱尔兰的比赛真的很重要。压力是存在的，但是球员们已经习惯了——他们为大俱乐部效力，他们必须赢球，所以这没什么不同。”