科曼：梅西是世界最佳 以后再也不会再有这样的球员

巴萨主帅强调即将打破贝利记录的梅西是世界最佳球员，巴萨可能再也不会拥有这样的传奇了。

罗纳德·科曼致敬了对只差一球就将追平贝利保持的为单一俱乐部进球记录的梅西，与此同时，他还表示自己相信世界上再也不会出现像这位巴塞罗那队长那样的球员。

尽管梅西还没有与其他俱乐部进行任何谈判，但他仍然被外界认为理由极有可能离开巴萨。自2004年首次代表巴萨出战以来，梅西已经为红蓝军团出场746次，攻入了惊人的642粒进球。

这位33岁的射手是俱乐部历史头号得分手，而且这一记录可能永远不会被打破，他在球队和个人水平方面都拿到了很多荣誉，包括4次欧洲冠军联赛冠军，10次西甲冠军和6座金球奖奖杯。

其他球队

这位阿根廷人的最近的一粒进球帮助巴萨在周日主场1-0战胜莱万特，在此之后，他还有可能出现在主场迎战联赛领头羊皇家社会的首发名单之中。

梅西现在只差一球就能追平贝利为桑托斯打入643球的纪录，这是目前球员为单个俱乐部进球最多的纪录。

科曼表示，事实上这位阿根廷巨星已经赶上了巴西传奇的水平，这进一步证明了他作为现代最伟大的球员的地位，对巴萨而言是至关重要的一员。

前荷兰主教练在赛前新闻发布会上表示:“他们是令人印象深刻的球员，我们再也不会看到像他们这样的球员了，他给人们带来了如此多的快乐，这就是为什么他是世界最佳，是如此重要的球员。”

“前几天我们看到了他的光芒，我们依赖着他。我不知道他完成了多少次帽子戏法……他为俱乐部所做的一切再一次让人难以置信。”

科曼还对他的同胞德容表示了赞赏，这位荷兰中场为梅西提供了一脚完美的传球，让梅西在对阵莱万特的比赛中破门得分。

这位57岁的主帅赞扬了这位中场球员的头脑和脚法，不过他希望看到德容能够在进攻三区拥有更加稳定的发挥。

“德容一直都是一位能够策应后防线的球员，他在阿贾克斯和国家队都做到了这些，不过他也拥有着进攻能力。”科曼这样评价自己的同胞。

“他控球稳健，速度很快，有着突破对方防线、插上进攻的能力，我们正在和他一起努力，让他完成好梳理球队中后场的任务，但后插上参与进攻也是非常重要的。他在比赛中非常聪明，但他可以做得更多的插上助攻。”

在12月5日2:1输给加的斯的比赛中，登贝莱又一次因为腿部伤病而缺席了比赛。巴萨主帅继续对法国边锋的健康状况做了最新的说明。

“他正在进行单独训练，他还没有参加集体训练，我不想给出他的具体复出日期。不过我希望这可以很快，因为他是我们需要的球员。”

在周一欧冠16强抽签结束后，西甲豪门得知了他们的命运，他们将在2月对阵巴黎圣日尔曼，再次上演2016-17赛季时的战斗。

科曼希望他的球队能够在接下来有较好的表现：“这样的比赛总是很困难的，比赛将在二月和三月开始，我们不知道到时两支球队的状态如何。我希望我们到时候所有球员都能出场。”

“我们会比现在更强大;他们是一支状态起伏较大的球队，但我们必须等待，看我们何时面对对手。我认为我们会比之前表现得更好。”