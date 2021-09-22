科曼：梅西在训练中就像个暴君 他什么都想要做到最好

科曼表示，34岁的梅西要求身边的每个人都做到最好，他讨厌在训练中失败

科曼说，梅西在巴萨训练时就像一个“暴君”。

科曼说道：“梅西掩盖了一切。他太棒了，他赢得了一切。当然，他身边有很多好球员，但他改变了一切。因为他，每个人似乎都变得更好了。这不是批评，而是观察。”

“我知道他有多棒，但每天能近距离看到他还是很开心的。你想教给足球运动员的一切，认识各种情况，在压力下控制住皮球，球的速度，射门；和梅西在一起，一切都是10分。不正常，不正常！”

“当我们在训练中进行收尾练习时，有时球员开始放松，有点胡闹。但和梅西在一起，一切都是无比认真，从不矫揉造作，一切正常运转。他总是想赢得一切。”

“我们在训练前都会进行抢圈。如果球转了20圈，那么中间的球员必须再来一个额外的回合。如果这种情况连续发生三次，球员将排成两行，中间的两个人走过去，然后被敲一下他们的头等等。”

“我问梅西，这种事是否发生在他身上过。他说是的，有过一次。这么多年来，在他的带领下，老球员们在与年轻人的比赛中从未输过。这种事发生过一次，梅西为此生气了一个礼拜。真的，一个暴君。”

科曼承认梅西离队之后，一些球员在训练中遇到了困难，例如巴萨新10号法蒂，就没有之前那样的训练强度了。

科曼说道：“当我刚刚成为巴萨教练时，我和梅西在他家里交谈过。最让我震惊的是他对足球的投入以及他对足球的兴趣。”

“一开始很艰难，他后来为此道歉。梅西必须知道，他所做的一切都是有前途的，但他开始变得越来越热情。”

“梅西的表现是完美的。我们现在有时会做传球和踢球的练习，你必须把球绕过门柱射进小球门。有一天，我看到法蒂射偏了很多，因为他没有集中注意力。但如果梅西还在，他就不会这么做了。”

“除了克鲁伊夫，我从未遇到过其他任何人有梅西这样的球商。我的助理有时会用英语解释这些练习，而梅西说得不是很好。但几秒钟后他就懂了。”

“他去年进了50个球，其中30个进球，20个助攻。他是球员们的榜样。当我们赢得国王杯的时候，梅西已经赢得了那么多比这更重要的奖杯，但你可以看到，国王杯这次真的让他很激动。有了这些年轻球员，他看到了俱乐部的未来。那些人都想和他合影，我从没见过这样的事。”

“这就是他对巴萨的重要性，他现在不在这里，对所有人来说都是一大冲击。”