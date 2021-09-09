科曼：格列兹曼的离队让我们措手不及 这不是好事

如果两笔压哨交易没有完成，这位主帅本赛季的计划将会大有不同

巴萨主帅科曼承认俱乐部在夏季转会窗最后阶段的慌忙交易很糟糕。

由于财政状况糟糕，巴萨今夏大部分时间都在尝试降低薪水支出，这一行为持续到了关窗日，格列兹曼最终离开了球队，而卢克-德容则在最后时刻加盟。

科曼告诉《每日体育报》：“最后一天完成的这些交易让我们几乎没有时间去寻找解决方案，这很糟糕。”

“格列兹曼薪水很高，如果他离队，这将帮助俱乐部解决财政问题，这就是为什么我同意让他离队。”

“我已经在八月初的时候和德容谈过加盟巴萨的可能性，我想要一个与队内现有的其他前锋不同的球员，我立即就想到了他，因为我很了解他。”

“实际上，我在想为什么巴萨从来没有德容这样的前锋，他会给我们一些不同的东西，尤其是他的制空能力和定位球能力，有了他，我们可以踢出更直接的风格，我对他的加盟很高兴。”

谈及法蒂，科曼表示：“我非常了了解法蒂，我知道他能给球队带来什么。但我们不想急着让他复出，他已经伤缺了很长时间，他还有很多工作要做，库蒂尼奥也一样。”

“我100%相信库蒂尼奥有在巴萨成功的天赋，我非常喜欢他，他的上一次受伤对他来说是一个巨大的打击，他必须在身体上和心态上恢复过来，并以更强的姿态回归。”

“登贝莱在身体健康的时候是一个非常出色的球员，他的一对一能力极强，速度非常快，而且可以踢两条边路。当他恢复健康时，他会是球队的关键一员，我希望他能够续约。”