科曼：放弃登贝莱因其他人帮助更大 球员们对胜利冲满渴望

巴萨新主帅解释了自己弃用登贝莱的原因，并表示自己的球员在新赛季表现出了不一样的精神状态。

当被问到为什么在对阵维戈塞尔塔没有选择使用登贝莱时，罗纳德·科曼表示佩德里和弗朗西斯科·特林康比这位曼联转会目标能提供更多帮助。

登贝莱近期一直与曼联有所传闻，而他在周四巴萨10人3:0战胜塞尔塔的比赛中没有得到任何出场机会。

这名法国国脚已经被红魔视为了多特蒙德球星桑乔的替代者，据报道称曼联在转会窗口关闭前希望能够以租借的形式将其带到老特拉福德球场。

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当被问及登贝莱的缺席的问题时，荷兰人科曼在赛后给出了自己的答案，并表示自己是出于战术方面的考虑。

科曼对记者表示:“对于球员的选择而言，我必须考虑比赛本身。”

“我们取得了第一个进球，我们板凳上的佩德里和特林康比登贝莱防守上能做出更多贡献，因此我做出了这样的换人调整。”

安苏·法蒂在两场比赛中攻入三球，卢卡斯·奥拉萨的乌龙球和塞尔吉·罗伯托伤停补时阶段的进球确保了巴萨击败塞尔塔。

巴萨已经凭借法蒂在第11分钟的进球领先一球，而在上半场结束前3分钟，后卫朗格莱因第二张黄牌被红牌罚下。

在经历了一个混乱的赛季，巴萨在西甲冠军争夺战中被皇马所击败，还在欧冠中被拜仁8-2所羞辱，随后塞蒂恩下课，科曼成为了他的替代者。

“我只能谈论这个赛季，我不能去谈论上个赛季发生的事情。从第一天开始，我就看到了这些球员的对胜利的渴望。”

“在经历了这样一个赛季之后，他们不愿意接受重复的结果。他们训练得很努力，这些球员训练得很刻苦，强度也很高。我认为这是很重要的，我们训练的方式，这在今天的比赛中体现了出来，直到最后一秒，少一名球员，还在客场处于落后的情况下，球员们的体能都表现得很好，很多细节都可以看出来这一点。”

“我认为像任何教练一样，你都需要时间，但我认为球队比所有人以前想象的表现得好得多。经历了几场艰难的比赛，我们拿到了6分。”

“我们已经进了七个球，还没有丢一球。我认为这些数据表明我们正在成长，当然，球队依旧有地方需要改进。但我们为赢下这些比赛真的很努力，我对此感到很高兴。”