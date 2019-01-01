科曼承认执教巴萨可能性 但不满被提前披露
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Getty/Goal
这位荷兰籍主帅确认，就自己目前的合同而言，为执教巴萨解约并非不可能。
荷兰足协总监霍格马在上个月披露，橙衣军团主帅科曼目前的合同当中的条款，将允许这位前巴萨球星回归诺坎普执教。
科曼曾在上世纪九十年代为加泰俱乐部效力长达6个赛季，有264场出场纪录。他在接受FOX体育采访时表示，巴萨是唯一一家能让他选择离开荷兰国家队的俱乐部。
科曼说道：“霍格马披露的内容令人感到有些遗憾。说好听点，这根本不该发生，我们讨论过这个的。你散布了一个并不有趣的绯闻。”
“当我加入荷兰国家队的时候，他们就问过我是否会和所有人分享这一信息，但我不介意偶尔撒个小谎。”
“这个条款只涉及巴萨，并且只在2020年欧洲杯后才有效。我现在还不会离开，这是可以100%确认的。”
2019-20赛季11轮比赛过后，巴萨仍然占据积分榜的头把交椅，但现任主帅巴尔韦德肩上的压力始终有增无减。
虽然科曼确认了回归的意愿，但他强调自己并不会因此分心，他当下的首要任务还是帮助荷兰队进入2020年欧洲杯，以弥补球队在2016年欧洲杯和2018年世界杯均未能入围决赛圈的遗憾。
“在我看来，你作为国家队主帅，执教期限为两年。”
“欧洲杯会是一个考核的机会，也许荷兰足协会说‘我们在这届大赛上表现太糟糕了，我们不能再继续了。’那我们就不继续了。”
“但我只会去一家俱乐部，我可以很轻松地说，我不会离开荷兰国家队去世界上任何的其他的俱乐部执教。我一直都说这是我梦想中的俱乐部。”
“这是霍格马失言了，或许他以为所有人都已经知道了。”
这位前埃因霍温及埃弗顿主帅从2018年2月起接过了橙衣军团的教鞭，当时他与荷兰足协签订了一份为期四年半的合同。