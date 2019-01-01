科曼承认执教巴萨可能性 但不满被提前披露

荷兰队教练已经把目光投向了西班牙豪门，他在上世纪90年代曾代表巴萨出战。

这位荷兰籍主帅确认，就自己目前的合同而言，为执教巴萨解约并非不可能。

荷兰足协总监霍格马在上个月披露，橙衣军团主帅科曼目前的合同当中的条款，将允许这位前巴萨球星回归诺坎普执教。

科曼曾在上世纪九十年代为加泰俱乐部效力长达6个赛季，有264场出场纪录。他在接受FOX体育采访时表示，巴萨是唯一一家能让他选择离开荷兰国家队的俱乐部。

科曼说道：“霍格马披露的内容令人感到有些遗憾。说好听点，这根本不该发生，我们讨论过这个的。你散布了一个并不有趣的绯闻。”

“当我加入荷兰国家队的时候，他们就问过我是否会和所有人分享这一信息，但我不介意偶尔撒个小谎。”

“这个条款只涉及巴萨，并且只在2020年欧洲杯后才有效。我现在还不会离开，这是可以100%确认的。”

2019-20赛季11轮比赛过后，巴萨仍然占据积分榜的头把交椅，但现任主帅巴尔韦德肩上的压力始终有增无减。

虽然科曼确认了回归的意愿，但他强调自己并不会因此分心，他当下的首要任务还是帮助荷兰队进入2020年欧洲杯，以弥补球队在2016年欧洲杯和2018年世界杯均未能入围决赛圈的遗憾。

“在我看来，你作为国家队主帅，执教期限为两年。”

“欧洲杯会是一个考核的机会，也许荷兰足协会说‘我们在这届大赛上表现太糟糕了，我们不能再继续了。’那我们就不继续了。”

“但我只会去一家俱乐部，我可以很轻松地说，我不会离开荷兰国家队去世界上任何的其他的俱乐部执教。我一直都说这是我梦想中的俱乐部。”

“这是霍格马失言了，或许他以为所有人都已经知道了。”

这位前埃因霍温及埃弗顿主帅从2018年2月起接过了橙衣军团的教鞭，当时他与荷兰足协签订了一份为期四年半的合同。