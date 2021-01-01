科曼：我没有不尊重第四裁判 是他表现得不尊重我

这位巴萨主帅在对阵格拉纳达的比赛中被出示了红牌，不过他表示这并非事实。

罗纳德·科曼坚称，在巴塞罗那输给格拉纳达的那场比赛中，第四官员对他“不尊重”，他对被出示红牌一事感到很困惑。

周四晚上，巴萨在诺坎普球场1-2负于格拉纳达，错失了登顶西甲的机会。

上半场，格里兹曼助攻梅西破门得分，不过在下半场风云突变，达尔文·马基斯和乔治·莫利纳为客队连追两球，最终格拉纳达将这一比分维持到了比赛结束。

而这这场比赛的第66分钟，科曼疑似因大声抗议裁判而被主裁巴勃罗·冈萨雷斯出示红牌，不得不在看台上观看了比赛的剩余时间。

马基斯在第63分钟用一记冷静的射门为格拉纳达扳平了比分。格里兹曼任意球被解围后，马基斯从本方半场的后场开始进攻。

而科曼在对手进球后开始对第四官员提出抗议，冈萨雷斯通过耳机与他的同事协商后从球场的另一边跑向荷兰人并向其出示了红牌。

科曼赛后辩称自己是无辜的，并指责第四名官员在事件中所扮演的角色。

“我一点也不明白。我什么也没说，我并没有侮辱他。我和第四名裁判确实有过交流，但他表现得不尊重我。”巴萨主帅在赛后的新闻发布会上表示。

“我并没有什么错，因为根据主裁的报告，我有不尊重第四任主裁的言论，但对我来说，事实并非如此。缺乏尊重是一种侮辱。”

“我从来没有说过难听的话，一点也没有。如果他们要把我没说过的东西放进去，我就得做点什么。我不明白这究竟是什么意思。”

当被问及球队最近的表现时，科曼补充道：“我们不得不接受今天的失利。这真的很艰难，因为今晚原本是一个获胜的好机会。”

“这场失利主要是由于后防注意力不集中和不严密，被对手利用攻入了2粒进球。”

“这是一个非常令人失望的结果。这是一场非常难以接受的失败，不过我们依旧可以控制自己的命运，因为我们还有五场比赛要踢。”

在经历了2020-21赛季的第六场失利后，巴塞罗那在西班牙顶级联赛的排名中暂时排名第三，落后于同分但交手记录更好的皇家马德里。

马德里竞技在剩下5场比赛的情况下仍以2分的优势位居榜首，而他们接下来将在5月8日做客诺坎普球场直接对阵巴塞罗那。

科曼承认在意外输给格拉纳达后，他的球员在更衣室里感到很沮丧，但他也强调了在本周日对阵瓦伦西亚的比赛中尽快回到正轨的重要性。

“比赛结束后，我和几名球员谈了谈。他们确实非常失望。再次取胜将非常重要，因为周日的比赛对我们赢得冠军的渴望至关重要。”

“我们必须从错误中吸取教训，我们必须投入全部精力，改善现状，继续前进。”

“目前仍有很多问题，而且我们在球场上表现出的水平必须非常高。”