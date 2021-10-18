科曼：我一直相信库蒂尼奥 他的身体状况已经越来越好

这位巴西国脚在比赛60分钟左右替补上场，并在最后时刻打进一球，为主队确保拿到三分

科曼赞扬了库蒂尼奥在周日巴萨3-1战胜瓦伦西亚的比赛中作为替补发挥的作用，他称自己“一直相信”这位中场球员的能力，并表示随着身体状况的改善，库蒂尼奥可以在球队中扮演更重要的角色。

这位巴西国脚在巴萨vs瓦伦西亚的比赛将近60分钟时替补登场，当时他的球队以一球领先，最终他打进了巴萨的第三球，为球队确保了胜利。

这是库蒂尼奥自2020年末以来在顶级联赛中打进的首粒进球，他在上个赛季的大部分时间里都因为伤病而没有出场，但现在他的教练已经为他唱起了赞歌。

科曼在赛后发布会上谈及库蒂尼奥时说道：“这很好，当他进入比赛时，他表现很好，我们能够更好地控制住比赛，他知道如何进球。”

“他已经迈出了重要的一步，因为我一直相信库蒂尼奥。在身体上，他越来越好了。”

荷兰人还谈到了球队的第二个进球，这是德佩主罚命中的点球，当时法蒂在禁区内被对手放倒。

科曼说道：“你可以质疑这是不是一个点球，裁判吹了哨，VAR没有介入，因此，这是一个点球。”

法蒂在长时间的伤病后已经完成了人们期待已久的首发，而夏季新援阿圭罗也在本场比赛最后时刻替补出场完成首秀，科曼补充道：“阿圭罗的情况和法蒂一样。”

“从他的能力和经验来看，他是一名重要的球员。我们想给他时间恢复，他的身体状况会更好，以此来帮助球队。这不是水平的问题，而是健康的问题。”

在最近三场西甲比赛中取得两场胜利后，巴塞罗那可能开始感觉到稍稍放松。

但是由于他们联赛夺冠的希望几乎已经破灭，他们接下来将把注意力转向冠军联赛。

球队将在周中主场迎战基辅迪纳摩，之后他们将在周末主场迎战死敌皇家马德里。