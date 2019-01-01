适应新环境 科曼：德里赫特正在学习意式防守

他的国家队主帅表示，这位荷兰球星现在还在学习，他在尤文图斯的日子已经越来越好了。

罗纳德·科曼说马泰斯·德里赫特需要适应尤文图斯新的防守方式。

这名中后卫在7月份以7500万欧元的身价加盟意甲冠军，此前他在欧冠四强球队阿贾克斯度过了一个出色的赛季。

在尤文图斯4-3险胜那不勒斯的比赛中，他在意大利顶级联赛中经历了一个艰难的处子秀，但最近几周，他与莱昂纳多·博努奇的合作出现了一些令人鼓舞的迹象。

科曼认为这名20岁的球员仍然需要从“意大利学派”的防守中吸取教训，但是荷兰主帅并不惊讶于看到一名如此年轻的球员仍然有提升的空间。

“我一直主张适应你的新球队、新国家和新队友。”科曼告诉记者：“我认为他确实需要适应一种新的防守方式，因为这与他在阿贾克斯踢球的方式不同。也许那就是“意大利学派”。博努奇也说了同样的话：他也需要适应（萨里）这种区域防守，而不是他们在阿莱格里手下的防守方式。我觉得马泰斯需要时间。但他这个年龄已经很优秀了。如果他不用再学习那才奇怪。就在最近一次国际比赛日之前，有很多批评，但他仍然在国家队踢得很好。我认为这对他来说是个很好的环境。但随着时间的推移，我认为他也会学会如何适应他在尤文图斯的新位置。我认为他在我们球队和尤文图斯都可以达到很高的水平。”

德里赫特目前的重点是帮助荷兰获得2020年欧洲杯的资格。

橙衣军团将在国际比赛日迎战北爱尔兰和白俄罗斯，并将努力缩小与C组领头羊德国队之间的3分差距。

科曼对他的球队晋级的机会充满信心，因为他认为他们的阵容，尤其是他们的进攻，可以抗衡世界上最好的球队。

他说：“我认为我们的阵容可以和其他国家的球队相媲美，我指的是世界上最好的球队。这也要感谢我们的攻击型球员的发展，以及那些还没有加入球队的新秀们。他们是如此的有创造力，充满活力和快速，他们使我们在进攻上更加有威胁。在过去，这是我们遇到的一些问题。但这也是为什么我们选择了这么多的攻击手（7名）而只有5名中场的原因之一。我们比以往任何时候都有更多的选择。”

荷兰将在周四主场迎战北爱尔兰，三天后将对阵白俄罗斯。