科曼强调荷兰需要火力：我们不够好

荷兰主帅罗纳德·科曼相信他的球队踢到欧国联决赛已经取得巨大的进步，但他还想更进一步。

荷兰队主教练罗纳德·科曼认为，荷兰队需要找到更强的进攻能力，才能再次真正成为世界舞台上的一支力量。

周日，葡萄牙队在波尔图以1比0击败科曼的球队，赢得了首个欧洲国家联赛冠军——冈卡洛·古德斯在比赛进行到一个小时的时候打入制胜球。

荷兰在进入决赛的路上接连战胜德国、法国和英格兰，对于一个既未能晋级2016年欧洲杯也未能晋级2018年世界杯的国家来说，这代表着一个相当大的复兴。

虽然维吉尔·范戴克、马泰斯·德里赫特和弗兰基·德容等人的出色表现为这个激动人心的时代奠定了基础，但科曼确实不得不面对进攻深度不足的问题。

孟菲斯迪佩在下半场错失了一个漂亮的头球机会，一个正宗的9号球员可能已经把握住这个机会了，他们的主帅很清楚荷兰的弱点在哪里。

“我们想继续前进。我们不够好，也许今晚就是这样。”科曼在赛后新闻发布会上说：“但这让我们对整个赛事都有了负面的认识。我们知道我们必须做到最好，但事实并非如此。我们知道我们在一年的欧国联比赛中取得了很大的进展。对阵德国、法国、英格兰、葡萄牙——也许是欧洲最强的五、六支球队中的四支。也许我们需要更多的时间，更多的进攻力量才是最重要的。创造更多的机会，制造我们今晚错过的一切。正如我们所预料的那样，葡萄牙是一支非常稳固的球队。他们习惯了那样比赛。他们在一起的时间比我们多。他们的锋线很漂亮，也许我们在进攻中缺少了一些创造力。”

尽管如此，科曼还是强调了对他的球员的赞扬，以及他认为激励他们的比赛。

“如果你回顾整个赛季，如果你看到葡萄牙队赢得这个奖项是多么高兴，我认为这是一项出色的赛事。”他补充说：“这个小组的强度真的很高，组织欧国联的想法是完美的。我们期待着下一届。”