科曼：如果德里赫特老坐板凳 我可能会弃用他

在下个月的国际比赛日之前，荷兰主帅已经表达了对这名少年在斑马军团的角色的担忧。

罗纳德·科曼表示，如果马泰斯·德里赫特继续在尤文图斯的替补席上，那么他留在荷兰首发阵容中的机会将会减少。

今年7月，这位19岁的球员以6800万英镑(8400万美元)的价格从阿贾克斯转会到了都灵，结束了他与荷兰豪门长达11年的联系。

这位前阿贾克斯球星在周六尤文1-0战胜帕尔马的比赛中担任替补未获出场，他承认这是主教练毛里齐奥·萨里的一个意外决定。

莱昂纳多·博努奇和基耶利尼搭档打满了90分钟，后者在比赛的第21分钟打进制胜球。

科曼曾在今年早些时候带领荷兰队进入欧足联国家联赛决赛，他暗示，如果德里赫特不能经常在俱乐部踢球，他可能不得不在不久的将来做出艰难的选择。

“一方面，你认为他会去踢球，因为他的转会费很高。”科曼告诉Voetbal工作室:“但是如果一家俱乐部有基耶利尼和博努奇，教练可能会做出不同的选择。一旦他选择了尤文图斯，他就去了另一个国家，他必须学习一门新的语言。这需要时间，但当然不会太久。我现在还不担心，但如果10月份的情况仍然如此，那么你就会开始考虑他没有节奏的事实。”

荷兰主帅还强调，德里赫特仍在适应意大利的新打法，并补充说:“两周前我和马泰斯谈过，他也表示他必须适应踢球和防守的方式。这和他在阿贾克斯时的感觉不同。在意大利足球，当然在他的位置上，一切都是为了零(保持零失球)。这与我们在荷兰的结构关系不大。”

荷兰将在9月初举行2020年欧洲杯预选赛的比赛，对手分别是德国和爱沙尼亚。