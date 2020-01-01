科曼再闯祸 违规开豪车将被拜仁处以罚款

由于没有开俱乐部规定的奥迪汽车，这位拜仁边锋将被俱乐部处以至少5万欧元的罚款。

拜仁慕尼黑边锋金斯利·科曼因为驾驶他的迈凯伦 570S Spider 前往训练场进行训练一事引发了关注，目前他已经就这件事进行了道歉，同时还将面临俱乐部的内部罚款。

其实购入迈凯轮跑车并使用并没什么问题，但驾车前往俱乐部就违反了规定，因为德甲霸主禁止球员驾驶奥迪以外品牌的汽车，这家德国汽车制造商拥有拜仁8.33%的股份。

奥迪是大众集团的成员之一，该集团旗下还有宾利和保时捷等品牌。

其他球队

科曼已经向自己的俱乐部表达了歉意，因为他开了一辆被球队禁止的车，但他也对自己的行为进行了解释，自己的奥迪汽车目前正在修车店进行维修。

科曼表示：“我想为我没有开球队规定的车来训练向俱乐部和奥迪公司道歉。”

“之所以出现这一问题，是原因我的那辆奥迪后视镜坏了。不过，开迈凯轮来训练依旧是一个错误，我自己知道。”

“作为补偿，我将尽快前往奥迪位于英戈尔施塔特的工厂，与那里的员工进行签名和交流。”

除了前往奥迪工厂进行签名等行动，科曼还将被俱乐部处以至少5万欧元的处罚，因为在本赛季早些时候，拜仁体育主管萨里哈米季奇已经警告过球员们，如果他们开大众集团以外的车来俱乐部，他们将面临至少5万欧元的罚款。

其实这并不是拜仁球员第一次出现违反俱乐部关于赞助商规定的问题，早在2013年夏天，戈麦斯，格策等人就曾因穿着耐克衣服而被巴伐利亚巨人处以罚款，因为按照规定，出席官方活动时，拜仁球员必须穿阿迪达斯运动装备品牌，只有鞋子可以选择其他品牌。

目前拜仁已经重新投入训练，德甲首席执行官克里斯蒂安·塞弗特上周表示，他希望各俱乐部能在5月初之前进行一场谈判，讨论如何尽快恢复联赛。不过从目前政府的行动看来，这一结果似乎不太可能出现。因为在德国总理默克尔周三举行的会议上，德甲联赛的回归并没有像预期的那样出现在议程上，这意味着联赛重开将被推迟。

德甲联赛自3月13日起进入了停摆状态，目前排名第一的拜仁领先第二名的4分。