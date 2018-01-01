科斯切尔尼欧联复出：我的赛季现在才开始

在阿森纳1-0战胜卡拉巴赫的比赛中，后卫科斯切尔尼从伤病中成功复出，他本人对此表示满意。

在阿森纳1:0战胜卡拉巴赫的欧联杯比赛中复出后，科斯切尔尼说，他的新赛季刚刚开始。，此前，他因伤休养了7个月。

这位33岁的后卫在5月0:1输给马竞的欧联半决赛中跟腱断裂，之后就再也没有为枪手一线队效力过，但在酋长球场踢了72分钟并为球队保证了直接的胜利。

阿森纳主教练埃梅里倾向于在科斯切尔尼缺阵的情况下引进帕帕斯塔索普洛斯、穆斯塔菲和霍尔丁这三名防守球员。但法国人表示，在对阵卡拉巴赫的比赛中毫发无损后，感觉很强大。

“这很困难。”科斯切尔尼告诉英国媒体，“我有过困难的时候，那是我第一次受伤。”

“我花了很长时间远离球场，这很困难，但你可以有时间了解你自己和你周围的人，我很高兴，对自己的态度很平静，也更坚强。”

“对于一个足球运动员来说，错过比赛是很困难的，但是现在一切都结束了，我在微笑。”

“我的赛季现在才开始。”

埃梅里利用卡拉巴赫之战，把科斯切尔尼和厄齐尔带回到此前因伤缺阵的一线队，还对队里的一些年轻球员进行了训练。虽然这场比赛发生在阿森纳已经确定了晋级淘汰赛阶段的比赛之后。

中场球员布卡约·萨卡(Bukayo Saka)在阿森纳这支缺乏经验的球队中脱颖而出，尽管他今年9月才满17岁，两次差点成为阿森纳在欧洲赛场上最年轻的进球手。

他将自己的处子秀描述为一个野心的实现，他说:“我在8岁的时候加入了俱乐部。我一直梦想在酋长球场踢球。

“我逐渐融入了比赛，这就是我想做的。我应该在最后得分，但我不知道发生了什么。”

“在周三的训练中，埃梅里认真考察了全队，我简直不敢相信。我必须坚持下去，集中精力，但我无法停止思考。”

“我的家人都在议论纷纷，我昨晚笑个不停。他们设法让我早睡。”

“我必须在青年队和预备队中保持出色的表现，只要我有机会进入一线队，我就必须给主教练留下深刻的印象。”