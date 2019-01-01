科斯切尔尼为枪手拼搏精神叫好：每个人都努力

状态大好的前法国球星在经历了2018年的一场噩梦般的伤病后攻入了他的第一个进球，并且在枪手战胜蓝军的比赛中表现出色。

阿森纳队长科斯切尔尼在酋长球场与对手切尔西的比赛后追回了积分榜上的6分差距。

科斯切尔尼在去年5月跟腱断裂后的首粒进球帮助球队以2:0大胜对手。

但是这场胜利真正让人印象深刻的是枪手在与对手的欧冠席位争夺中将差距缩小到3分以内。这名前法国后卫在7天前输给西汉姆联后表示，这场胜利来自于不知疲倦的集体努力。

“今天我们需要胜利。我们上周犯了一个错误，那是一场事关6分的比赛。”

“如果我们输了，那将是9分；而如果我们赢了，那就只差三分了。我们仍在争夺前四名的竞争之中。”

“这很重要，所有球员的投入都令人惊讶。我们谈了很多，我们在球场上展示了我们想要一起前进的那条路。”

“这样的表现很好。我们想为彼此而战。”

“当我们谈论一场不失球的比赛时，不仅仅是后卫的问题。我们展示了每个球员一起努力的结果；前锋们在尽他们所能并帮助球队的其他队员。然后在后防线上就更容易赢得来自对方的挑战。”

“这对我们的思维有好处——我们可以在本赛季剩下的时间里保持这种心态。”

亚历山大·拉卡泽特在第14分钟为阿森纳攻入了一球，他在禁区内狭小的空间里巧妙地控球并过人，将球打入了凯帕把守的近门柱侧。

“这是教练在更衣室里告诉我去做的——在前场给对手压迫。我们在正常比赛中都努力地做到了这一点。”他告诉英国媒体。

“我们现在对切尔西有3分差距，所以我们仍在竞争之列，我们将战斗到最后。”

科斯切尔尼的头球攻门，但却从肩膀上将球撞进，看上去并不容易分辨，但每一个进球都很有价值。

“我在体育馆里起到了作用。”他开玩笑说。

“我们知道任意球或角球在现代足球中总是很重要的，那些小细节们。我为取得进球感到高兴。”