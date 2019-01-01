科斯切尔尼：不想因伤退役故而离开枪手

这位中后卫坦言自己恐怕已经无力应对一个赛季50场比赛的强度。

尽管枪手主帅埃梅里仍然希望科斯切尔尼能够在2019-20赛季继续为枪手效力，但法国人还是选择在这个夏天告别了效力九年的酋长球场，转会前往波尔多。

这位后卫坚称自己作出这个决定是因为他自认无法应付阿森纳的密集赛程，并且他也需要考虑自己家庭的需求。

科斯切尔尼告诉L'Equipe：“一个英超赛季非常漫长，这对身体和心理都有很高的要求。我不认为我（一个赛季）可以打40到50场比赛，我不希望用伤病来结束我的职业生涯。我已经下了一个台阶，但我期待更多的快乐。”

“就我的家庭而言，我们认为那已经是时候了。我要考虑很多东西：足球，我的身体状态，我的妻子，我的孩子，我们应该拥有的生活。”

“我只能说，我是昂首离开的。我在这里效力了九年。每个人都尊重我回家与家人团聚的选择。”

法国后卫曾拒绝与球队汇合参加季前赛行程，被认为是以此表达离队决心。这也令他备受争议。

前枪手球星伊恩-赖特在自己的推特中愤怒表示：“这缺乏尊重，你应该为自己离开效力九年球队的方式感到羞耻。”

而科斯切尔尼对此回应：“

“我一直充满尊重，并且非常忠诚。我一直都在尽自己最大的努力。”

波尔多目前排名法甲积分榜第七位，七场联赛科斯切尔尼全部打满90分钟。