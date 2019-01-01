科拉希纳茨厄齐尔被袭一案 警方：两人被起诉

7月下旬，这两位枪手球员在伦敦街头遭遇了袭击，目前两名犯罪嫌疑人已被指控犯下以上罪行。

两名男子被控抢劫阿森纳球员科拉希纳茨和-厄齐尔。

7月25日，两名球员在伦敦遭遇两名持刀歹徒抢劫。

视频中可以看到科拉希纳茨退了袭击者，和厄齐尔一起最终将两人从现场赶跑了，并前往当地一家餐馆寻求帮助。

事件发生近两个月后，30岁的阿什利·史密斯(Ashley Smith)和26岁的乔丹·诺瑟弗尔(Jordan Northover)已被起诉。

警方发布的声明表示，两人都面临抢劫未遂和在公共场所使用攻击性武器威胁他人的指控，而史密斯也被控持有大麻。

史密斯已被还押候审，他将于10月3日在斯奈尔斯布鲁克县刑事法庭出庭，诺瑟弗将于9月25日通过视频链接在海布里角治安法庭出庭。

事件发生后，科拉希纳茨和厄齐尔都错过了枪手对纽卡斯尔的英超首战。现在，两人都希望把这次袭击抛在脑后。

“我很高兴回到球场。”科拉辛纳克上周说。

“当然，这在心理上是很困难的。我们也错过了几天的训练。但我弥补了。”

“我很高兴回到球队，并准备好和他们一起在场上有所表现。我不想详细谈论所发生的事情。”

“它发生了，现在已属于过去。厄齐尔也是一样。我们回到了球队，我们专注于我们的工作和自己的球队。”

当科拉希纳茨在埃梅里的带领下成为球队的主力时，厄齐尔却在为出场时间在挣扎，到目前为止他只在联赛中出场过一次。

这位德国中场在周二5-0战胜诺丁汉森林的比赛中首发出场，并戴上了队长的袖标。

阿森纳目前在英超联赛中排名第四，本赛季只输了一场，下周一将在老特拉福德挑战曼联。