科拉希纳茨厄齐尔想把劫车事件抛之脑后

今年7月，这对阿森纳组合曾受到持械暴徒的威胁，而波黑人希望从这一事件中走出来。

阿森纳后卫科拉希纳茨承认，7月份发生的涉及队友厄齐尔的劫车未遂事件让自己在“精神上很痛苦”，但他不想透露细节，因为他和德国人都希望把这一噩梦式的事件抛诸脑后。

枪手二人当时正开着厄齐尔的车穿过伦敦，这时持刀的袭击者靠近了这位中场组织者的奔驰车。厄齐尔迅速离开现场，躲在附近一家土耳其餐馆里，而科拉希纳茨则试图击退犯罪分子。

两名球员最终都没有受伤，至少身体上没有受伤，但“进一步的事件”促使两名球员都得到了全天候的安全保护，由于担心他们的健康，两名球员也不得不从暂别各自在球队的职责。

这次事件已经过去几个月了，科拉希纳茨和厄齐尔又回到了球队之中。虽然前者承认这一事件让人难以忍受，但波黑人说他宁愿专注于周四的欧联杯比赛，也不愿沉湎于过去。

“我很高兴能回到球场，”这位26岁的球员告诉媒体。当然，这在心理上是很困难的。

“我们也错过了几天的训练。但我弥补了这一点。我很高兴回到球队，并准备好和他们一起在球场上有所表现。”

“我不想再详细谈论发生了什么，”他补充说。“它发生了，现在已属于过去。”

“我们回来了，我们专注于我们的工作和团队。我们在法兰克福有一场非常重要的比赛。”

这两名球员都有可能在周四与法兰克福的比赛中出场，但是埃梅里决定不让厄齐尔进入他的欧洲阵容，主教练说他想让德国人休息，尽管这名球员本赛季只打了71分钟的比赛。

关于这个奇怪的决定，埃梅里说:“我们现在打了很多比赛，我想用不同的球员，在首发11名球员和大名单的19名球员中轮换。索卡拉提斯和梅苏斯斯在这场比赛中会休息。”

“我更喜欢在周日对沃特福德的比赛后休息，为周日对维拉的比赛做准备。”