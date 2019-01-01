科尔：转会禁令有好处 是兰帕德和青训的机会

这位前蓝军球星现在以青年教练的身份回到斯坦福桥，他认为不能签下新球员是有好处的。

乔·科尔看到了切尔西的两窗转会禁令带来的好处，在新主帅兰帕德的带领下，蓝军有了“机会”去尝试一些不同的东西。

俱乐部的传奇人物在这个夏天以主教练的身份回到斯坦福桥，他意识到在招聘市场上的限制所在。

他已经能够把科瓦西奇从皇马租借过来的合同变成一份永久合同，并欢迎克里斯蒂安·普里西奇加入他的球队。

在接下来的12个月里，不会有更多的球员来到西伦敦，兰帕德将会面对他作为英超主教练的处子秀。

他发誓要为有前途的青训球员提供更多的机会，以支持自己的选择。塔米•亚伯拉罕(Tammy Abraham)和梅森•蒙特(Mason Mount)等人已从其他地方的租借回到球队，受到了欢迎。

科尔相信这对切尔西是有利的，如果年轻的球星能够证明他们已经准备好在高级联赛中出场，那么他们就没有必要在新面孔上花钱。

这位前蓝军中场球员以青年队教练的身份回到了俱乐部，他告诉《旗帜晚报》:“这是一个机会。”

“没有人会希望转会禁令的发生，但这给了我们一个时间和机会来改变球队的文化、活力和人们对俱乐部的看法。”

“年轻球员们都很兴奋——在俱乐部里有一种我以前没有感觉到的兴奋之情的存在。”

“在过去的20年里，这家俱乐部一直与众不同，特别是自从阿布(2003年买下蓝军)以来，它是这个国家赢得奖杯最多的俱乐部。”

“我认为我们需要认识到这一点，但如果你想赶上曼城，你需要更多。更有凝聚力，更稳定，俱乐部的一切——我认为弗兰克就是那个能带来这一切的人。”

科尔相信兰帕德和切尔西已经选择了一个合适的时间重聚，这位标志性的人物已经表明他作为一名教练已经为英超联赛的挑战做好了准备，特别是在作为一名球员已经通过了无数的测试。”

“他知道时机已经成熟了。”科尔说。

“人们说你不能拒绝。你可以拒绝，总是有选择的。他本可以拒绝的。”

“他觉得自己已经准备好了，认识弗兰克很多年了，如果他准备好了，他就准备好了。”

“我们会成功的。他所做的一切都是成功的。我认为现在没有人比他更有资格执教切尔西了。”