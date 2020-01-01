科尔质疑马夏尔心态：就像他的孪生兄弟在踢球

法国人是上个赛季俱乐部最好的球员之一，前红魔前锋希望看到这个24岁的球员更加稳定。

安迪·科尔要求安东尼·马夏尔表现出更稳定的状态，他认为曼联9号的表现是一周超神一周挣扎。

法国人在上个赛季取得了他的最佳进球纪录，在所有比赛中打进23球，赢得了俱乐部球员年度最佳球员奖。

自从2015年从摩纳哥加盟俱乐部以来，马夏尔已经有了很大的进步，但是索尔斯克亚需要一名中锋来为马夏尔、拉什福德和格林伍德提供竞争和轮换。

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科尔曾在1999年随曼联获得三冠王，他认为如果马夏尔能在更稳定的基础上创造出高质量的表现，曼联就无需寻找新前锋。

“如果他能让你在每个赛季的比赛中保持稳定，我不认为我们会讨论是否需要一个9号。”科尔告诉够力足球：“这一周他还可以表现得非常出色，但下一周就像是‘他怎么了？’就像他的孪生兄弟在踢球一样。”

“我认为这是一种心态，我真的这么认为。他年纪不小了，懂得多了。他是一个非常好的球员。但他知道他应该每周都这样做。在曼联没有周末休息，因为每个人都想打败你。”

在过去的几个月里，曼联的锋线组合马夏尔、拉什福德和格林伍德获得了大量的喝彩，因为他们的速度和技术撕裂了对手防线。

在周二晚上对阵卢顿的比赛中，拉什福德和格林伍德都在替补出场后取得了进球，科尔希望这能给他们带来他们所需要的一切。

他补充道：“我喜欢球队的一切，尤其是上赛季末。他们很年轻，很有活力。我不认为你能要求更多，除非你想引进的人能把他们带到下一个层次。”

科尔认为中后卫应该是曼联最后一周转会的首要任务，同时攻击手也是关键。尽管俱乐部对桑乔很感兴趣，但他认为格林伍德主要在右路踢球，他有能力占据这个位置。

“我认为这孩子可以在他想去的地方踢球，这取决于他自己的决定。”科尔说：“他踢右路，可以内切，用左脚或右脚都行。如果他想成为一名中锋，这会是一个非常非常艰难的任务，尤其是在曼联这样的俱乐部踢球。”

“但他是唯一一个知道自己的最佳位置的人，如果他进入球队的机会是在右路的话……如果你只有18岁，你不会转身说，‘不，我是中锋。’你将在右路比赛，他在那里做得很好，所以让我们看看会发生什么。”