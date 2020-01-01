科尔：詹姆斯将会和阿诺德竞争国家队的右边卫

这位前蓝军球星相信斯坦福桥的另一位高水平青训毕业生将会挑战利物浦的右后卫以获得英格兰队的认可。

当谈到英格兰的右后卫位置时，里斯·詹姆斯将会“全力追赶特伦特·亚历山大-阿诺德”，乔-科尔说，因为这位切尔西的后卫被认为是“不同级别的”。

一名20岁的斯坦福桥青训毕业生正在享受在英超舞台上爆发的一个赛季。

在2018-19赛季租借维冈期间，他进一步挖掘了自己的潜力，这名高水平的年轻球员是被西伦敦球队的弗兰克·兰帕德给予机会的球员之一。

其他球队

尽管面临着塞萨尔·阿兹皮里奎塔等人的竞争，詹姆斯还是参加了球队在各项赛事中的23场比赛。

他吸引了人们的眼球，他在侧翼的表现堪比英格兰传奇球星贝克汉姆。

同样的情况也经常发生在利物浦球星亚历山大-阿诺德身上，这位红军边后卫本赛季贡献了12次助攻，有望创造新的英超纪录。

他被认为是英格兰右后卫位置的主要竞争者，而索斯盖特在右后卫位置上的储备也很有实力，但是科尔认为詹姆斯已经准备好了。

这位前切尔西和三狮军团的中场球员说：“他是不同的级别的，里斯，人们谈论他的传球，但他很少在防守时失去自己的位置，他是一个强壮的小伙子，他很冷血，他在比赛中很谨慎。”

“在过去的几周里，他是切尔西最稳定的球员之一。他会一直给特伦特施加压力的。”

“当他拿球的时候，你在任何位置都会感到安全。他只是把球传到那个区域，如果你是前锋，这就会很诱人。”

“也许会有一个阵容的改变，因为这个人可能很快就会为英格兰踢球。”

索斯盖特目前正在为三月对阵意大利和丹麦的友谊赛整理他的计划。

英格兰主帅很可能会在他的下一个阵容中进行试验，因为他的目光再次转向了未来，而詹姆斯很可能会从U-21的行列中走出来，进入成年队。