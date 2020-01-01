科尔：詹姆斯将会和阿诺德竞争国家队的右边卫
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当谈到英格兰的右后卫位置时，里斯·詹姆斯将会“全力追赶特伦特·亚历山大-阿诺德”，乔-科尔说，因为这位切尔西的后卫被认为是“不同级别的”。
一名20岁的斯坦福桥青训毕业生正在享受在英超舞台上爆发的一个赛季。
在2018-19赛季租借维冈期间，他进一步挖掘了自己的潜力，这名高水平的年轻球员是被西伦敦球队的弗兰克·兰帕德给予机会的球员之一。
尽管面临着塞萨尔·阿兹皮里奎塔等人的竞争，詹姆斯还是参加了球队在各项赛事中的23场比赛。
他吸引了人们的眼球，他在侧翼的表现堪比英格兰传奇球星贝克汉姆。
同样的情况也经常发生在利物浦球星亚历山大-阿诺德身上，这位红军边后卫本赛季贡献了12次助攻，有望创造新的英超纪录。
他被认为是英格兰右后卫位置的主要竞争者，而索斯盖特在右后卫位置上的储备也很有实力，但是科尔认为詹姆斯已经准备好了。
这位前切尔西和三狮军团的中场球员说：“他是不同的级别的，里斯，人们谈论他的传球，但他很少在防守时失去自己的位置，他是一个强壮的小伙子，他很冷血，他在比赛中很谨慎。”
“在过去的几周里，他是切尔西最稳定的球员之一。他会一直给特伦特施加压力的。”
“当他拿球的时候，你在任何位置都会感到安全。他只是把球传到那个区域，如果你是前锋，这就会很诱人。”
“也许会有一个阵容的改变，因为这个人可能很快就会为英格兰踢球。”
索斯盖特目前正在为三月对阵意大利和丹麦的友谊赛整理他的计划。
英格兰主帅很可能会在他的下一个阵容中进行试验，因为他的目光再次转向了未来，而詹姆斯很可能会从U-21的行列中走出来，进入成年队。