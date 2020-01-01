科尔：离开阿森纳因赢球文化消散 爱钱评价对我不公

阿什利·科尔解释了自己离开阿森纳的原因，他强调自己并非为了钱，而且因为枪手的赢球文化开始消散。

阿什利·科尔表示，在他离开酋长球场前往切尔西之前，他就已经感觉到阿森纳的胜利文化正在瓦解。

这位前英格兰左后卫于2019年退役，而在2006年，咋离开北伦敦转会到了西伦敦豪门切尔西。

科尔在阿森纳赢得了2座英超联赛和3座足总杯冠军奖杯，在蓝衣军团则获得了更多的成功，再一次赢得了联赛冠军，并4次捧起足总杯冠军奖杯以及其他荣誉。

其他球队

他是在一种充满争议的情况下离开阿森纳的，目前他仍是枪手球迷中不受欢迎的人物，不过阿什利·科尔为他的离开进行了辩解，阐述了他加盟切尔西的原因。

科尔在接受BBC体育采访时表示：“在足球世界，你的球队、环境和队友很容易发生转变，我刚来阿森纳的时候，我们有一条核心中轴线——基翁、希曼、维埃拉、亨利、亚当斯。

“当他们开始离开的时候，我开始觉得枪手的成功文化出现了缺口，球队里那种赢球的文化正在逐渐消失。”

“我觉得球队开始分崩离析，或者说出现的空隙没有被填满和补充。”

“这种转变让我发现自己处在一种不同的文化中，我仍然有求胜的意愿和渴望，所以我去了切尔西，在那里我做到了。”

在科尔离开阿森纳的时候，很多球迷指责他是为了在切尔西拿到更高的年薪待遇。不过这位左后卫表示，球迷们的这一指责对他来说并不公平。

当被问及如果时间回流，他是否会做出不同的选择时，他表示：“是的，我认为当你回顾这一切时，你会发现，双方其实都有错误。”

“百分之百如此，这并不完全是我的错，也不完全是他们的错。”

“我当时可能有点太固执了，觉得自己受到了不公正的待遇。说实话，我有点幼稚，但这是我永远不会后悔的事情，我永远不会改变自己的选择。”

“这些都是已经发生的事情，也许这是命中注定，谁知道呢？”

“但我确实觉得那些评价对我确实不公平，因为我并非人们所说的那样只是为了钱而转会。这让我很抓狂，金钱在我的职业生涯中是最后考虑的事情。”