科尔：球员都不愿加盟曼联 索帅需成优秀推销员

红魔仍然希望在转会窗口关闭前加强实力，尽管看来他们将失去头号目标桑乔。

安迪·科尔相信索尔斯克亚在试图说服顶级球员加盟曼联方面有一项艰巨的任务，他警告他的前东家不要恐慌性购买。

在距离转会窗口关闭还有10天的时候，曼联高层正在继续努力加强球队实力，购买名单上包括一名右路攻击手，一名左后卫和一名中后卫。

虽然他们不太可能在一个多星期的时间内签下三名球员，但至少有希望引进一名新球员来支持索尔斯克亚的球队。

其他球队

然而，科尔认为，由于曼城和利物浦的成功，使得挪威人的任务变得困难，因为球员们似乎排斥在俱乐部重建期间转会到老特拉福德。

他告诉够力足球：“为了缩小与利物浦和曼城的差距，他们必须停止通过购买球员来提高自己。目前，他们正在争夺同类型的球员。这是一把双刃剑。”

“当曼联统治的时候，所有最好的球员来曼联是有原因的，因为他们有赢球的机会，这就是原因。”

“当你没有机会赢球时，你不会说如果利物浦或曼城对你感兴趣，你还会去曼联。相反，你要去那些可以赢得奖杯的俱乐部。”

“这对奥莱来说是最艰难的交易，他说‘我认为你应该签约曼联，而不是曼城或利物浦，因为我们正在为未来两三年建设，然后在接下来的两三年里我们可以赢得联赛冠军。’对于我来说，如果我是一名球员，我会想‘我还有两三年的时间吗?’”

“或者我想现在就开始赢得一些东西，然后在三年后，如果我赢了三次，然后他们来找我，那么我就可以考虑那时我就会离开。要说服处于职业生涯巅峰的球员加入一个需要两三年时间的俱乐部和项目，你必须是一个非常优秀的推销员。”

桑乔仍然是索尔斯克亚的首要目标，但是多特蒙德坚持认为这名英格兰国脚会留下来，而且两家俱乐部对这名球员的估价仍然存在差距，所以今年夏天要签下这名边锋将会很困难。

科尔认为，由于桑乔不愿离开德甲，签下这位20岁的球员变得更加困难。

“当然，新面孔会改变一些事情，但看看我们过去几年的情况，我们已经到了一个阶段，我们的引援不会让我们变得更好。”他补充道。

“我们引进了很多球员，但最终大部分球员都不在俱乐部了，所以你会问自己‘我们买的是合适的球员吗?’因为不管什么原因，这都没有成功。”

“桑乔并没有因为转会曼联一事受到干扰。如果他真的闹出什么动静，我会转过身去，觉得这孩子真的很想去。”

“从外面看，他好像在想‘是的，我在多特蒙德的事情会处理好，我并不会被干扰。’那么他真的想来吗？以前当球员们想来的时候，球员会说‘我想去’。我们还有两周的时间，但到目前为止，什么都没有发生。他并没有试图推动它。”