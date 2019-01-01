科尔比较詹姆斯与三狮偶像：仿佛在看小贝踢球

蓝军的青训小将只有19岁，但是他的传球技术被与比赛中最好的传球手之一联系在了一起。

乔·科尔对里斯·詹姆斯在切尔西的表现并不感到惊讶，他将这位后卫的传中技术与英格兰偶像大卫·贝克汉姆相比较。

周二晚上，在切尔西与阿贾克斯的欧冠八分之一决赛中，主队在斯坦福桥以2-4落后，随后布林德和维尔特曼的第二张黄牌将客队的人数减少到九人。

当晚的第二个点球由若日尼奥很好地完成，几分钟后詹姆斯将比分变为4-4，切尔西在噩梦般的开局后突然拥有了去拼得致胜一球的机会。

最终的结果成为了新闻头条，但是这支缺乏经验的蓝军所显示的个性给科尔留下了深刻的印象，他在赛后特别表扬了詹姆斯。

“当我在美国(坦帕湾的流氓)打球的时候，我过来和孩子们一起训练，”科尔说。

“我们进行了射门训练，孩子们的射门很不稳定，但是詹姆斯却没有这样，他的控球和传中，就像在看贝克汉姆。”

年仅19岁的詹姆斯渴望在兰帕德的带领下继续为首发而战，但随着这名年轻球员的成长，参加了这场切尔西历史上最疯狂的欧战应该会提供宝贵的经验。

“这是一场疯狂的比赛。”这位后卫赛后说。

“他们很难被击败，我们利用了他们只剩下9人的劣势，我们没能赢真是太可惜了。进球是一种奖励。”

“教练告诉我要振作起来，我们有机会赢得比赛，但从我们半场的情况来看，这是一个不错的结果。”

“我有过疯狂的夜晚，也有过美妙的夜晚，但不管怎样，它肯定就在那里。”

“切尔西球迷知道我们在冠军联赛中完成的事情，但我真的不想谈论这些。”

“像今天这样的一场比赛，你需要个性和性格——在1-4火候的情况下，放弃比赛通常是很容易的选择。”