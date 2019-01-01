科尔期待蓝军一月有所投入：切尔西需要补强

斯坦福桥的人们已经看到了转会禁令的解除，蓝军的前后卫相信他们需要在接下来的转会市场里进行增援操作。

在一月的转会窗口中，兰帕德不会想要在切尔西“制造麻烦”，阿什利·科尔说，但是如果蓝军想要达到预期的结果，他们确实需要增加球员。

周日，斯坦福桥的豪门球队在击败热刺和前主教练穆里尼奥的比赛后很高兴地回到了胜利的道路上。

威廉在伦敦德比战中梅开二度，巩固了切尔西在前四的地位。

兰帕德的球队近来并没有按照他们自己的方式发展，这支年轻的球队经历了2019- 2020赛季的第一次低潮。

蓝军加强实力的机会将在明年1月出现，他们在获得解禁后将再次考虑投资。

科尔相信兰帕德将会加强他的队伍，但是在看到切尔西努力为有前途的青训毕业生留下一线队的大门后，不希望有太多的新球员加入。

这位前蓝军后卫告诉天空体育:“我认为每个顶级俱乐部都应该提高自己。”

“是的，我可能会认为他不会想要拿走一些年轻球员，但是我认为作为一支球队，他们绝对需要球员的加入。”

“但是，你不要把事情弄得太复杂。”

“所以他想要在某些球员身上保持这种稳定性，但对我来说，他必须考虑引援。”

在战胜热刺之前，切尔西在各项赛事的七场比赛中只取得了两场胜利。

科尔承认，兰帕德会对这种不稳定感到担忧，但是在西伦敦，人们已经接受了一个事实，那就是对于一支拥有许多英超新秀的球队的耐心是必须的。

“我想他肯定会有点担心。”前英格兰国脚科尔说。

“但他知道球员们不会(每周)都打得很好，派上很多年轻球员上场也会导致稳定性的缺失。”

“这不是我们经常说的以年轻球员为借口，但这是事实。”

“他们还没有准备好一个赛季打38场比赛，并且没有一场糟糕的比赛。他们比赛打得不好很正常。”

“他们经历了一段糟糕的时期，我们早就知道这会发生。但现在，弗兰克该如何激励他们，让他们做好心理和身体上的准备呢？”