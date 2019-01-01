科尔有顾虑 不急于批评兰帕德：还没到慌的时候

这位前蓝军后卫看到了斯坦福桥需要解决的问题，但他相信前队友能够实现自己的期望。

阿什利·科尔说，现在还没有理由对切尔西感到恐慌，但是新主帅兰帕德需要解决一些问题。

这位俱乐部的偶像人物已经在熟悉的环境中作为教练参加了三次比赛。

他还在等待第一场胜利，目前为止，英超和欧洲超级杯的不胜还在继续。

比赛结果稳步改善，先是0-4负于曼联，接着是在欧洲超级杯中点球大战惜败利物浦，最后在主场1-1战平莱斯特。

兰帕德现在已经拿到了英超联赛的第一分，但他一直希望能在斯坦福桥得到更多。

莱斯特在周日西伦敦的比赛中表现得很勇敢，科尔承认蓝军需要在进攻区域找到火花，然后才能对他们提出严肃的问题。

这位38岁宣布退役的前切尔西后卫告诉天空体育：“切尔西的开局非常好。从第1分钟开始，他们就有了自己的比赛计划，在后面跑动。在那之后，场面有点令人失望。”

“我们谈论了很多进球的方式，所以当你1-0领先时，你需要尝试再进一个球，因为你觉得你不会得到足够的机会。”

“在这场比赛中，他们有足够的机会，但他们没有转化成进球。这将是弗兰克最关心的问题——他们是否有足够的实力去把握机会，并在每场比赛中取得一个以上的进球?

“切尔西得到了这些球员，每个人都希望他们能进入前四或第六位，但是英超联赛已经改变了。教练需要时间，球员也需要时间，我不认为每个人都应该恐慌。”

切尔西通过梅森·芒特的进球首先领先狐狸队，但被威尔弗里德·恩迪迪扳回一球。

科尔承认蓝军有时很难控制住他们的对手，特别是在主场有着更多的期望的时候。

这位前英格兰国脚补充道：“莱斯特城是完全不同的动物。”

“我认为(詹姆斯)麦迪森开始在球场上更加靠前了，并开始影响比赛。恩迪迪从后面控制着比赛，他们似乎加快了速度，而切尔西不知道如何应对。”

“切尔西应该很高兴(得到一分)，但你是在主场比赛，你应该赢得这些比赛。”