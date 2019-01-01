科尔：曼联距离英超冠军还有“数年时间”的差距

这位前红魔前锋承认，在可预见的未来，在老特拉福德等待那天的来临，耐心仍然是最重要的。

安迪·科尔承认，曼联距离赢得英超冠军还有“数年时间”。

在第13次取得顶级联赛的成功后，弗格森爵士于2013年退休，自那以后红魔就没能拿到英超冠军。

大卫·莫耶斯、路易斯·范加尔和何塞·穆里尼奥都无法在积分榜上重新获得一席之地，最好的成绩则是后者在2017-18赛季后取得了亚军。

索尔斯克亚现在的任务是带领曼联重新回到竞争中，他承担了一项重要的任务。

科尔是1999年红魔历史性三冠王伟业的成员之一，他承认老特拉福德的重建工程仍在进行中。

他不指望这种情况会很快改变，他告诉天空体育：“我真的相信我们还需要几年的时间。”

“我们必须不断提高，不断引进更好的球员，一个赛季一个赛季地努力提高，因为英超的两支球队——利物浦和曼城——正在与所有人拉开距离。”

“我曾经在曼联做着完全相同的事情，最终，其他人都缩小了差距。”

“这是一个坚持不懈的例子，一个赛季一个赛季的进步，缩小差距。”

上赛季，瓜迪奥拉的球队完成了联赛二连冠，而曼联落后劲敌曼城32分。

如果红魔想要缩小差距，那么他们需要从其他地方寻找灵感。

这些年来，无论是场上还是场下，他们都在大肆宣扬自己的这些品质。最近，他们的两位偶像人物频频登上新闻头条。

前队长罗伊·基恩再次表达了他的想法，这位爱尔兰人暗示曼联传奇人物弗格森并不总是把俱乐部的最大利益放在心上。

科尔希望他最尊重的两个人之间的任何分歧都能得到解决，他说：“这很令人失望，但我只是希望他们两人都能解决这个问题，因为我有很多时间陪他们。”

“前几天我和罗伊谈过，我和弗格森爵士的关系一直很好，所以我希望他们能解决这个问题。”