科尔：曼联应在今夏引进新前锋 这有助于球队提高竞争力

这位红魔传奇射手认为曼联应该在今夏引进新的前锋，以与利物浦和曼城等顶级球队进行竞争。

安迪·科尔认为曼联需要在夏天引进另外一名前锋来与利物浦和曼城竞争。

索尔斯克亚希望在转会窗口打开后进一步增强自己球队的攻击力，给予拉什福德更多的支持和竞争。

这位英格兰国脚本赛季是曼联的头号射手，但他并没能完全顶替卢卡库的作用并遭遇了伤病困扰，因此红魔不得不在一月份选择从上海申花租借了伊哈洛。

其他球队

一直以来，曼联都对热刺前锋哈里·凯恩很感兴趣，不过此前埃德·伍德沃德曾暗示在新型冠状病毒疫情的影响下，俱乐部不会操作任何转会，因此这位英格兰队长从白鹿巷加盟老特拉福德的可能性并不高。

尽管如此，科尔仍然认为再引进一位新前锋来增加球队的竞争力，是明智之举。

他告诉够力足球:“我认为他们需要另一名前锋。如果你看看其他顶级球队，比如曼城和利物浦，如果你看看他们的阵容就能够发现，这些俱乐部都拥有不止一位前锋。”

“我效力曼联的时候，球队就拥有不止一名前锋，如果你想成为一支能在最高水平上竞争的球队，那么你就需要不止一名前锋。”

在曼联的六年里，科尔与约克建立了令人印象深刻的合作关系，索尔斯克亚后来也加入到这一行列。48岁的科尔刚刚建立了安迪科尔基金，他认为现在的球队将从更多的竞争中受益。

“当然，和约克的合作让我茁壮成长，我们是好朋友，这对我很有帮助，”科尔补充道。“但是索尔斯克亚也让我成长了，我们都想竞争主力位置，但最终我们都通过互相学习而有所成长。”

“你把所有这些东西都融合在一起，这只会推动你个人前进，让你变得更好，但如果现在有另一名前锋加入，这将让整个球队前行。”

伊哈洛的租借合同将在本月底到期，他的未来仍然悬而未决。

这位前沃特福德前锋的东家上海申花想要这位前锋回到中超，而曼联想要将这位30岁的前锋至少留到本赛季结束，因为新型冠状病毒疫情的风波给转会市场带来了很多不确定性。

“这不是我能做出的决定，关于曼联是否应该留下伊哈洛。”科尔表示。“不过从我个人的角度来看，我真的对他很满意，他在球场上表现得很棒。当他来到球队时，他就开始为球队摧城拔寨，他在做俱乐部要求他做的事情。不过这一切都将最终取决于曼联在今夏想要做什么事，以及让球员如何能够配合得好。”