科尔曼：当安切洛蒂走进来的时候 你会很兴奋

在他作为埃弗顿主教练的首场比赛中战胜了伯恩利后，这位意大利人已经在古迪逊公园点亮了气氛。

科尔曼在安切洛蒂执教埃弗顿的第一周就赞扬了他的影响力。

本月早些时候，安切洛蒂在本赛季开局不顺的情况下离开了那不勒斯，但他在去默西塞德取代即将离职的马尔科·席尔瓦之前，只有几周时间没在工作岗位上。

这位意大利人作为主教练曾在四个不同的国家获得过联赛冠军，他在古迪逊公园的处子秀上获得了一场胜利，这要感谢多米尼克·卡尔维特-列文在对阵伯恩利的比赛中最后时刻的制胜球。

赛后，科尔曼谈到了安切洛蒂给球队留下的第一印象。

“他是一个教练，当他说话的时候，你会去听”埃弗顿队长说。“当他走进一个房间时，你会兴奋起来。”

“他做了一些调整，我认为我们今天的表现配得上拥有三分。”

“我，作为一名球员，我倾听和学习每一位教练，全心全意地尊重他们，但是一个有着良好纪录的教练，他在比赛中做了什么……作为一个俱乐部，我们应该感到非常自豪。我们应该像球员一样拥抱它，吸收它，向最好的学习。希望这能真正激励我们。”

安切洛蒂在他执教的第一场比赛中做了一个战术上的调整，让科尔曼在流动的三后卫中担任右侧的中后卫，这样他就可以和边后卫西迪贝形成双重威胁。

当被问及他不熟悉的角色时，科尔曼也表现出了同样的热情。

“我很喜欢，”他说。“这是教练在一周中一直在做的事情——当我们有球可以回传给三后卫的时候。”

“我很乐意这么做。我们训练了几天，我真的很喜欢。”

对阵伯恩利的三分帮助埃弗顿攀升到英超联赛的第13位，比戴奇的球队落后2分。

科尔曼也对邓肯·弗格森在前几场比赛中作为临时教练所做的工作表示赞赏，在这几场比赛中，埃弗顿比席尔瓦任期的最后几天有了很大的进步。

“今天的气氛很好，我想我们也要感谢邓肯。在经历了一个令人失望的赛季开局后，他找回了一点精神。”科尔曼说。

“他提升了位置，提升了球迷，很明显，当球迷感觉良好的时候，他们看到安切洛蒂今天出来了，这是一个巨大的提升，这是为我们今天的胜利而准备的。”

“但是我们仍然要走出去做到它，而且伯恩利是一支很好的球队，他们做得很好。”

“但是我认为邓肯在过去几场比赛中的表现给了我们前进的动力，所以我们需要休息，准备好再次出发，希望(在周六对纽卡斯尔的比赛中)我们能再得三分，我们可以继续在积分榜上上升。”