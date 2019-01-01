科尔曼为贝尔辩护：他的西语说得很流利 只是害羞

尽管这位边锋在球队最近的成功中扮演了重要的角色，但他从来没有真正被白衣军团的球迷所接受。

前威尔士主教练科尔曼将矛头对准了加雷斯·贝尔在皇马的批评者，他坚持认为贝尔拒绝学习西班牙语去更好的融入队友的说法是不正确的。

贝尔在皇马的职业生涯充满了戏剧性的高潮和低谷，这位边锋在伯纳乌期间为俱乐部打进了许多不可思议的重要进球，同时也从未真正被俱乐部球迷所接受。

有些人声称，白衣军团球迷的鄙视源于他不会说一口流利的西班牙语，以及他在球场外不愿与队友交流。事实上，这位30岁的球员被戏称为皇马的“高尔夫球手”。

但是，2012年至2017年担任贝尔国家队主教练的科尔曼坚持认为，贝尔能说一口流利的西班牙语，而作为一个害羞的人，贝尔更愿意把自己的私生活保密，在足球场上表现自己。

科尔曼对体育记者说：“我看到约翰·托沙克说加雷斯在马德里的公众场合来没有不表达自己。他从未这样做，那不是他的性格。当他回家时，他打高尔夫球，和家人呆在他的小圈子里。”

“我只是觉得，当人们对他挑剔的时候，这都是不公平的。他应该做这个，做那个。不，做你自己。如果他不开心，他就不会在球场上。

“我和加雷思在马德里的一家餐馆里吃过饭，他能说一口流利的西班牙语，点餐，和人们打招呼。他很有礼貌，但那是他自己的地盘。他在球场上已经说得够多了。他是来自英国装饰最华丽的外国进口货。”

科尔曼还补充说，在适当的情况下，贝尔和队友们一起娱乐是没有问题的。

“在维尔(威尔士的训练基地)，我们为球员们打造了一个巨大的房间，”他说。“游泳池、乒乓球、飞镖、运动场以及高尔夫电子游戏。气氛很热烈，加雷思和所有的小伙子们都在其中。”

“他是个很害羞的人，加雷斯。他唯一不会感到含羞的时候就是在球场上。”