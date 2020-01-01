科尔：德赫亚需努力保证首发位置 亨德森有能力取而代之

这位红魔传奇认为德赫亚如果延续上赛季的不稳定的表现，亨德森有能力成为他的替代者。

安迪·科尔表示，德赫亚在曼联已经拥有了足够的“信誉”来保住他的首发门将位置，但他也对这位西班牙国门发出了警告，迪恩·亨德森时刻准备着在他犯下致命错误的时候将其取而代之。

屡次犯下代价高昂的失误已经成为这位曾经可靠的门将在老特拉福德的主题之一。

在英格兰踢球期间，德赫亚已经拿到了4次曼联赛季最佳球员的荣誉，不过近期他在比赛中的表现又一次得到了质疑。

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在这种情况下，亨德森在结束了自己租借效力谢菲尔德联的生涯后，重新回到了索尔斯克亚的阵容中。

在2020-21赛季的前几周，德赫亚仍然是这家英超豪门的主力门将，但红魔在面对对手的进攻时，他多次成为了球队的防守弱点之一。

科尔相信德赫亚会表现出自信心，但这位前曼联前锋承认球队对他的耐心也只能到此为止了。

他告诉天空体育:“我认为德赫亚在曼联的前几个赛季确实贡献了一些功劳。我知道他每个赛季都感觉精力充沛，虽然他在赛季进行的过程中状态出现过起伏，，但他确实为曼联做出过很大贡献。”

“不过我认为近两个赛季以来，德赫亚似乎越来越多地无法做到自己应该做到的事情，如果他继续上赛季的糟糕表现，我认为亨德森将会得到属于他的机会。”

亨德森在这个赛季被限制只有在卡拉宝杯上才有出场机会，23岁的他目前还没有代表曼联在英超赛场上有过出场记录。

他在与卢顿和布莱顿的比赛中保持了良好的状态，而索尔斯克亚的球队在周三以3-0轻松击败了“海鸥”，锁定了四分之一决赛的席位。

在那场比赛中，亨德森的表现再次引起了人们的注意，他做出了一次特别的扑救，将莱安德罗·特罗萨德的射门挡在了门前，科尔相信这位英格兰的希望之星将会在某个时候得到职业生涯的巨大突破。

他补充道:“我不是要对谢菲尔德联不敬，但是当你为曼联踢球，你必须时刻保持警觉。”

“你可能会50-60分钟都是碰不到球，然后突然间你必须做出世界级的扑救。亨德森已经做到了这一点，所以我认为他证明了自己是一名优秀的门将，德赫亚需要为保住自己的头号门将位置而战。”

曼联将在周日再次回到英超赛场，这将是下一轮国家队比赛前的最后一轮联赛，前主帅穆里尼奥将带领热刺前往老特拉福德进行一场“复仇”之战。