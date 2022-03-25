“科威尔是我见过最出色的同年龄段球员”——切尔西NXGN球星在哈镇的成功租借经历

关注切尔西青训学院的球迷多年来一直知道列维-科威尔的潜力，在他在切尔西的横长过程中，他被称为新约翰-特里。

因此，2021年夏天租借到哈德斯菲尔德镇的一个赛季，为科威尔提供了机会，展示他为什么会获得这样一个绰号。

如果说科威尔有信心做到这一点，那完全是轻描淡写了。

虽然特里著名的26号球衣在他2017年离开切尔西后已经半退役，但科威尔在来到哈镇后并没有浪费时间，选择了和特里同样的号码。

此后，科威尔确切地表明了为什么他经常被拿来与这位蓝军传奇人物比较。

这名少年在联赛中为哈德斯菲尔德首发了20多次，并为这支目前排名英冠第四的球队交出了一系列令人印象深刻的表现，球队现在正在竞争重回英超。

"我们的比赛方式和强度与青训学院的足球是如此不同，我花了几周时间来适应它，我仍然在学习，"科威尔在9月时告诉够力足球。

"主教练卡洛斯-科贝兰做出了一个勇敢的选择，因为作为一个18岁的年轻中卫，从切尔西来到英冠联赛，这可能会导致大家提出疑问，说：'他只是因为来自大俱乐部而获得机会吗？’”

"我需要证明自己，但对于主帅信任我并把我带进一线队，我只能说谢谢你对我的信任。"

这份信任已经得到了回报，科威尔的出色表现让莱斯特城在一月份时尝试截胡他的租借，以便让他能够在王权球场度过本赛季的后半程。

他是在约翰-史密斯体育场茁壮成长的一长串英超外租球员中的最新一员。

"我们曾经租借本-奇尔维尔，我们从切尔西租借了特雷沃-查洛巴，从阿森纳租借了史密斯-罗，"前英超联赛后卫、如今是哈德斯菲尔德足球运营主管的莱吉-布隆比告诉够力足球。

"在那之前，我们还有两名来自切尔西的球员伊兹-布朗和凯西-帕尔默，同时我们还从曼城引进了阿伦-穆伊，他们都来了，而且表现不错。”

"现在轮到列维了，他是我们的高端租借球员之一，他来到球队后表现不错。"

他补充道："我们在去年1月考察了列维，所以在签下他之前我们就知道他了。我确信围绕着列维还有更多其他球队的兴趣。”

"有一些球队知道他，但幸运的是，我们与切尔西有非常好的关系，并有成功让租借球员成长的经历。”

"作为一个人，他已经很好地适应了这里。他的职业精神，他表现自己的方式和对待租借的方式都非常好。”

"有些球员从更大的俱乐部来到之里，认为可能会很容易。列维有谦逊和开放的态度，为自己的位置而努力，并接受我们正在做的事情。”

"他一直很出色，这不仅是他自己的功劳，也是切尔西的功劳，他融入更衣室的方式是令人难以置信的。”

"球员和工作人员真的很喜欢他，喜欢和他一起工作。他正在寻求改进，并努力变得更好。就他的年龄而言，他是我在踢球或执教时见过的最好的人才。”

"对我来说，他回去为切尔西和英格兰国家队踢球的机会非常大。"

本周，科威尔的表现得到了NXGN的认可，因为他是唯一进入2022年NXGN50人名单的切尔西球员。

这位19岁的球员正在受益于哈德斯菲尔德的顶级标准的训练、营养和体能设施，同时由俱乐部的租借经理大卫-福克斯监督着。

"你会忘记他是如此年轻，"福克斯告诉够力足球。

"他实际上刚满19岁，在18岁时打了整个赛季。他的表现、性格和举止都不像是一个典型的18岁孩子。”

"他是令人难以置信的勤奋和谦虚，他在家里和在切尔西都有良好的成长环境。”

"我们想让他参加季前赛，这给了他时间来适应和调整。他能够来到这里，进行季前赛，参加季前赛，并与其他小伙子们打成一片。这是一个真正的积极因素，让他在赛季开始前就能全力出击。”

"切尔西希望他有一天能进入他们的一线队，如果我们能帮助他，同时让他未来走得更好，那么这就是它的意义所在。"

现在的情况是，科威尔下赛季将为哪支球队踢英超联赛，而不是他是否会踢。

切尔西和图赫尔将在季前赛期间将他纳入蓝军一线队，这意味着与去年夏天相比，关于他的未来的决定可能会被推迟。

在他从维冈竞技的租借期直接进入兰帕德2019年的计划之后，里斯-詹姆斯已经证明了从英冠到切尔西一线队的一步跨越是可以实现的。

不过，如果下赛季切尔西一线队没有科威尔的位置，那么他肯定会有其他选择，哈德斯菲尔德希望他们能够通过在未来几周内锁定升级资格，以便使自己排在追求行列的前面。

但是，如果科威尔在本赛季结束后没有回到哈镇，那么俱乐部可以为他们如何帮助培养另一个未来的英格兰国脚而感到自豪。

"我们让他变得更好，他让我们变得更好，从长远来看，这将有助于切尔西，"布隆比说道。

新约翰-特里的生涯才刚刚开始。