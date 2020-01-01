科克：菲利克斯会成为大家都想见到的球员

这位中场球员谈到了这位天才前锋的回归，他在周日对阵比利亚雷亚尔的比赛中攻入一球。

马德里竞技队长科克说，如果若昂·菲利克斯在伤愈复出后能听从西蒙尼和队友的建议，他可以发挥出自己的巨大潜力。

由于肌肉受伤，菲利克斯自1月份以来就一直缺阵，但这名马竞身价最高的球员在周日西甲3-1战胜比利亚雷亚尔的比赛中替补出场并攻入一球。

这位20岁的前锋本赛季初从本菲卡转会而来，在所有的比赛中打进5球。

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“每个人都能看到人们对若昂的期望，他是个年轻的孩子，他有很大的提升空间。”赛后科克说。

“许多优秀的球员不得不适应马竞，这并不容易，他还年轻。如果他听从主教练和队友的意见，他将成为每个人都想看到的球员。”

“他的伤病并不幸运，但我相信，在未来，我们会看到我们想看到的若昂。”

安赫尔·科雷亚、科克和若昂·菲利克斯的进球带领马竞在西甲排名上升至第三，落后于领头羊巴塞罗那和同城死敌皇家马德里。

“谈到科克，我们的队长，我们的核心，我们效力时间最长的球员之一，和萨乌尔·尼古兹，何塞·希门尼斯，托马斯·帕泰一样。”西蒙尼说。

“他知道我们想要的是什么，一个很多球员都没有的战术状态，一个看起来很慢的传球，但他知道自己在哪里。”

“他可以打右边，中间。他和萨乌尔可以踢任何位置。”

西蒙尼将科雷亚和莫拉塔放在锋线，马竞的主教练补充道：“两人配合得很好，他们脚下生风，可以很好地压制对方。莫拉塔做得很好，科雷亚状态很好。我们对位置很满意。”

“特里皮尔和菲利克斯的回归……卡拉斯科越来越好了，福萨里科非常强壮，比托洛踢了一场出色的比赛，替补队员们也带来了新鲜血液。”