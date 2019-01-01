种族歧视丑闻 保加利亚足协主席米哈洛夫辞职

在2020年欧洲杯预选赛两次暂停后，米哈洛夫辞去了保加利亚足协主席的职务。

保加利亚国家队0 - 6负于英格兰后爆出了丑闻，米哈洛夫辞去了保加利亚足协主席一职。

由于在2020年欧洲杯预选赛期间主场看台上出现种族歧视歌曲，比赛在上半场被叫停了两次。

第一次暂停促使人们对球场的公共广播系统发出呼吁，去敦促球迷们不要做出种族歧视行为，以符合欧足联的规定。

几名观众在半场结束前的第二场较长时间的暂停中离开了体育场。

英足总发表声明称：“今天，保加利亚足协主席米哈洛夫已经辞职，他的辞职信将在周五的会议上提交给足协执行委员会的成员。 ”

“在担任这一职务多年并在国际层面拥有许多联络人之后，米哈洛夫先生表示他坚决准备继续以一切可能的方式帮助保加利亚足球的发展。”

星期二早些时候，米哈洛夫面临国家总理要求他下台的呼声。

博伊科·鲍里索夫在一份声明中说：“我敦促鲍里斯拉夫·米哈洛夫立即辞去保加利亚足球联盟主席一职！”

“在昨天可耻地输球之后，鉴于我们足球的糟糕表现，我命令(青年和体育)部长克拉申·克拉列夫终止与保加利亚足球联盟的任何关系，包括财政关系，直到鲍里斯拉夫·米哈洛夫辞职。”

“我也强烈谴责一些出现在球场上的行为。”

“令人无法接受的是，保加利亚是世界上最宽容的国家之一，不同种族和宗教的人和平共处，却与种族歧视和仇外情绪联系在一起。”

由于欧足联的制裁，保加利亚已经在一个部分封闭的球场里比赛，他们在2020年欧洲杯预选赛A组中以3分垫底，迄今为止的七场预选赛一场也没赢。

他们将在11月11日主场迎战捷克试图结束自2018年10月以来12场比赛不胜的记录。