私人原因告假 卢卡库将错过索帅的第一场比赛

这名比利时前锋似乎无法参加周六挪威人掌权红魔的第一场比赛。

卢卡库将错过索尔斯科亚周六执教曼联对阵卡迪夫城的首场比赛。

这位前曼联前锋的第一次新闻发布会上，在被问及比利时人能否上场时透露这位前埃弗顿前锋很可能缺席。

当被问及这名25岁的球员能否上场时，索尔斯克亚告诉记者：“卢卡库已经放了几天假，我还没见过他，我也没见过亚历克·桑切斯，因为他也在回来的路上。”

“我很期待与他们见面。”

有报道称卢卡库的缺席是由于个人原因，他也将错过节礼日客场挑战哈德斯菲尔德的比赛。”

卢卡库缺席的消息对索尔斯克亚来说是一个打击，后者现在可能会选择马库斯·拉什福德或者安东尼·马夏尔来首发对阵加迪夫。

这位挪威人还解释说，随着他逐渐了解自己的球队的同时，他的首发选择将受到教练卡里克和麦肯纳很大的影响，并宣称每个球员都将在繁忙的节日前得到一个机会。

“当然，卡里克和麦肯纳整个赛季都在这里”

“他们已经有了自己的发言权和意见，但是在接下来的10到15天里还有很多比赛要打，所以关键是要选出一支你认为会有结果的球队。”

“我们需要结果，但话说回来，每个球员都需要知道他们可能会在这段时间得到他们的机会，因为这就是英格兰比赛的本质，我们必须轮换。”

“我不得不说，基兰和迈克尔都很棒。回到家乡，看到球队的发展已经很不错了，因为我和迈克尔一起踢过球，他现在已经是一个很好的教练和管理者了，这真的很有帮助。”

“现在的工作是去了解球员，观察他们，看看我们所拥有的实力。”

“当然，当我在另一份工作（担任莫尔德主帅）上，我或多或少看过挪威的每场比赛，只要我有时间。但是，我的工作就是去了解球员，并思考我能做些什么来提高他们。”

周六对阵加迪夫的比赛对索尔斯克亚来说意义更大，因为这是他第一次面对之前管理的俱乐部，挪威人是加迪夫在2013-14赛季降级时的主教练。

曼联目前在英超联赛的积分榜上排名第六，落后领头羊利物浦19分，他们将竭尽全力让索尔斯克亚时代在威尔士有一个积极的开始。